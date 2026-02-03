Ocak Ayında Enflasyon Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ocak Ayında Enflasyon Verileri Açıklandı

03.02.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava yolu taşımacılığı yüzde 57,08 artarken, kadın ve kız çocuk giysileri yüzde 7,64 ucuzladı.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 57,08 fiyat artışı görülen hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 7,64 azalışla kadın ve kız çocuk giysileri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Ocak ayında en fazla fiyat artışı yüzde 57,08 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 7,64 azalışla kadın ve kız çocuk giysileri ürünleri oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.) yüzde 51,58, yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş yüzde 33,09, ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler yüzde 32,29, havale ücretleri yüzde 30,87 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; bebek giysileri (0-2 yaş) yüzde 6,28, erkek ayakkabıları yüzde 3,05, erkek ve erkek çocuk giysileri yüzde 3,01, bebek ve çocuk ayakkabıları yüzde 3,01 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak Ayında Enflasyon Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:07:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Ocak Ayında Enflasyon Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.