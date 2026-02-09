Ocakta Yüksek Reel Getiri Külçe Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ocakta Yüksek Reel Getiri Külçe Altında

Ocakta Yüksek Reel Getiri Külçe Altında
09.02.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, ocak ayında en yüksek reel getiri külçe altında, diğer araçlar kaybettirdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,45 ile külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 ile külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 9,50, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken avro yüzde 1,18 ve Amerikan doları yüzde 1,39 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 7,23 yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 0,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, avro yüzde 3,22 ve Amerikan doları yüzde 3,43 kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,84 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde Amerikan doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,14 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,75 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta da en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 70,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 66,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 8,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,24 ve DİBS yüzde 6,10 yatırımcısına reel getiri sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 0,51 ve Amerikan doları yüzde 4,39 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 5,49, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,39 ve DİBS yüzde 3,28 yatırımcısına reel getiri sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 3,16 ve Amerikan doları yüzde 6,93 yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocakta Yüksek Reel Getiri Külçe Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:39:39. #7.11#
SON DAKİKA: Ocakta Yüksek Reel Getiri Külçe Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.