Öcalan'ın kuzeni etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Öcalan'ın kuzeni etkisiz hale getirildi
7 saat önce
MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/ PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.
(İHA)
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