Öcalan'ın kuzeni etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öcalan'ın kuzeni etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Öcalan'ın kuzeni etkisiz hale getirildi

7 saat önce

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.

Öcalan'ın kuzeni etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/ PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.

(İHA)

Abdullah Öcalan, Metin Arslan, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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