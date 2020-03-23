Ödemeler mart sonu gibi hesapta olacak - Son Dakika
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Ödemeler mart sonu gibi hesapta olacak

6 saat önce

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan 1000 TL'lik devlet desteği Mart ayının sonunda başlayacak.

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Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan 1000 TL'lik devlet desteği Mart ayının sonunda başlayacak.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL devlet desteği sağlanacak açıklamasının ardından Düzce Valiliği'nden açıklama geldi.


Düzce Valiliği, Korona Virüsle karşı mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan 1000 TL devlet desteğinin halihazırda düzenli sosyal yardım almakta olan vatandaşlara verileceğini açıkladı.


Yapılan açıklamada Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında kriterleri karşılayan halihazırda düzenli sosyal yardım almakta olan vatandaşlara, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er TL nakdi destek verileceği duyuruldu.


Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşlar tarafından herhangi bir yere başvuru yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilirken, hak sahiplerine yapılacak olan ödemelerin, Mart ayının sonunda başlayacağı bildirildi.


Ayrıca ödemelerin İhtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aktarılmasını müteakiben, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından SMS ile gerekli bilgilendirme yapılacak. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:03 Kaynak: İHA

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