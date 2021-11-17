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Ödemiş Belediyesi 140. yılını kutladı - Son Dakika

Ödemiş Belediyesi 140. yılını kutladı

17.11.2021 09:52
Ödemiş Belediyesi 140. yılını kutladı

Ödemiş Belediyesi, 140. kuruluş yılını etkinliklerle kutladı. Ödemiş'te başarıyla görev yapmış belediye başkanları, belde belediye başkanları ve vefat etmiş başkanların yakınlarının katılımıyla anlamlı bir buluşma yaşandı.

Ödemiş Belediyesi'nin 140. yıl kutlamaları 16 Kasım Salı günü Hükümet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından çelenk sunulması ile başladı. CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ile belediye çalışanlarının katıldığı çelenk sunma töreninde Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde Saygı Duruşu gerçekleştirilerek İstiklal Marşı okundu. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "İlkkurşun direnişi ile Kuvayı Milliye'nin ilk kıvılcımını yakan bir kent olan Ödemiş'e ilkleri yaşatan Ödemiş Belediyesi'nin 140. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Hepimize kutlu olsun" dedi.

Daha sonra Başkan Eriş, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy'u ziyaret etti. Kutlamalara Ödemiş Belediye Hizmet Binası önünde devam edildi. Ödemiş Belediye Bandosu marşlar ve sevilen parçalarla güzel bir dinleti sundu. Ödemiş Belediyesi halk oyunları eğitmenleri Ceren Kasapoğlu ve Ergin Bayar zeybek gösterisi gerçekleştirdi.

Kültür Merkezi'nde anlamlı buluşma

Kutlama programı akşam da Belediye Kültür Merkezi'nde devam etti. Programa Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, geçmiş dönem Ödemiş Belediye Başkanları Münir Bezmez ve Bekir Keskin, Bütünşehir Yasası ile kapatılan Bademli, Birgi, Bozdağ, Çaylı, Gölcük, Kayaköy, Kaymakçı, Konaklı ve Ovakent belde belediyelerinde görev yapmış başkanlar, vefat etmiş belediye başkanlarının yakınları, belediye meclisi üyeleri, kurum müdürleri ve Ödemişliler katıldı.

Efelerin Ressamı Mustafa Ali Kasap'ın açtığı "Ödemiş ve Efe" temalı resim sergisinin gezilmesi sonrası Araştırmacı-Yazar A. Munis Armağan, "1881'den günümüze Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş'in tarihi" konulu bir panel gerçekleştirdi. Armağan, 19. yüzyıldan itibaren Ödemiş'in Küçük Menderes havzasındaki öncü kimliğine vurgu yaparak, Ödemiş Belediye Başkanı Ali Haydar Efendi'nin Sadrazam Tevfik Paşa'ya çektiği telgrafın ve Ödemişlilerin Yunan işgaline karşı Yiğit Ordusu kurarak sergilediği İlkkurşun Direnişi'nin Ödemiş halkının vatan ve hürriyet sevgisini en iyi şekilde anlattığını belirtti.

Tarihe ışık tutan panel sonrası konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş şunları kaydetti: "Ödemiş'e hizmetle dolu 140. yıla kavuşmanın gururunu yaşıyoruz bu akşam.Köklü geçmişimizden güçlü geleceğe ilerleyişimizde elbette büyüklerimizin bizlere miras bıraktığı sayısız hizmetler var. Her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunarken 140 yıllık bu mazinin bizlere verdiği sorumlulukla ilerliyoruz. Ödemiş'e ilkleri yaşatan Ödemiş Belediyesi sağlam temeller üzerinde yükselirken değerli başkanlarımız bizlere büyük bir miras bıraktılar.

Cumhuriyetin ilanına hazırlandığımız günlerde Ödemiş Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra ülkemizin yönetiminde söz sahibi olan Şükrü Saraçoğlu'nun vatanı için gerektiğinde silahını kuşanmasını sağlayan efe ruhunu sadece belediyemizin logosunda değil yüreğimizde de taşıyoruz. Hepimizin de bildiği gibi 2. Dünya Savaşı döneminde Dışişleri Bakanı olarak ateşten gömleği giyen Şükrü Saraçoğlu, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı ile ülkemize unutulmaz hizmetler sunmuştur.

Anadolu'da elektriğe kavuşan ilk ilçe olmamızı sağlayan, Mustafa Kemal'in cephelerde silah arkadaşı, barışın hekimi, Cumhuriyet'in şehircisi Dr. Mustafa Bengisu'nun Ödemiş'in çağdaş bir Cumhuriyet kenti olması için ortaya koyduğu vizyonu ve emeği bizler her zaman saygıyla yad ediyoruz.

Ödemiş'in ilk haritasını çizdiren ve aynı zamanda Mustafa Bengisu başkanımızın eşinin amcası olan Başkanımız Ragıp Mısırlıoğlu'nun, Kent planı için yarışma açarak bir ilki başaran Başkanımız Mutahhar Şerif Başoğlu'nun, İkinci Dünya Savaşı'nın kıtlık yıllarında zorluklara göğüs geren Başkanlarımız Mithat Baykal, Şevki Ortaç ve Ragıp Sirmen'in, yerelde demokrasinin güzel örneklerini sergileyen Başkanlarımız Ahmet Okçular'ın, Baki Marmara'nın,Ödemişspor'un kurulmasına öncülük eden Muzaffer Gönen'in, ortak paydası daima Ödemiş olan Başkanlarımız Fuat Kılcı ve Tahir Çaylı'nın, Ödemiş Belediyesi'nin öncü kimliğine büyük katkılar sunan Başkanlarımız Hüseyin Son'un, değerli öğretmenim ve meslek büyüğüm Gülen Köymen'in Ödemiş sevgisi var bugün yüreğimizde.

İlk Başkanımız Hacı Mustafa Ağa'dan günümüze dek aramızdan ayrılmış değerli başkanlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

Ödemiş'e hizmet yolunda bayrak yarışını en iyi şekilde sürdüren Münir Bezmez, Mahmut Badem ve Bekir Keskin başkanlarımıza da emekleri için teşekkür ediyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

Elbette 2012 yılında çıkartılan 6360 sayılı yasaya dek Bademli, Birgi, Bozdağ, Çaylı, Gölcük, Kayaköy, Kaymakçı, Konaklı ve Ovakent beldelerimizdeki belediyelerimizde en iyi hizmetleri buluşturan başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. İlk görev dönemimde de Ödemiş Belediyemiz ve 9 beldemizle 10 başkan olarak Ödemişimiz için daima bir araya geldik. Sorunların çözümünde hep birlikte olduk.

2014 yılına kadar 16 mahallemizde hizmet veren Ödemiş Belediyemiz, Bütünşehir Yasası ile birlikte Bozdağlar'dan Aydın Dağları'na dek 9 belde ve 74 köyümüzde de hemşehrilerimizin yaşadıkları yerde mutlu olması için var gücüyle çalışıyor. "Ödemiş bizim evimiz, biz büyük bir aileyiz" diyerek kimseyi ayrıştırmadan, tüm imkanlarımızı tüm hemşehrilerimiz için en iyi şekilde değerlendiriyoruz.

140 yıllık mazimizin bizlere en büyük miraslarından birisinin 'vefa' olduğunu unutmadan kentimizde izi olan başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gecemize katılan başkanlarımıza, aramızdan ayrılmış olan başkanlarımızın yakınlarına ve bu anlamlı geceye katılamasa da güzel dilek ve düşüncelerini bizlere ileten Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 140 yıllık mazimizde yer alan vefat etmiş tüm başkanlarımızı ve belediye çalışanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum"

Daha sonra Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, geçmiş dönem Belediye Başkanları Münir Bezmez, Bekir Keskin ve eşi Gülfer Keskin ile birlikte 140. yıl pastasını kesti. Eriş, 140. yıl anısına Bezmez ve Keskin'e plaket sundu.

Geçmişten günümüze Ödemiş Belediyesi'nde görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş başkanların yakınlarına, 9 beldedeki belediyelerde görev yapmış başkanlara ve yakınlarına plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi, Ödemişli sanatçı Osman Kalay, Ödemiş Türküleri konseriyle katılımcılara müzik ziyafeti çekti.

Ödemiş Belediyesi, Münir Bezmez, Mehmet Eriş, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ödemiş Belediyesi 140. yılını kutladı - Son Dakika


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