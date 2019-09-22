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Ödemiş'te, geleneksel rahvan atı yarışları

1 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 140 rahvan atı ile Ödemiş-Tire Geleneksel Rahvan Atı Yarışları düzenlendi.

Ödemiş'te, geleneksel rahvan atı yarışları, System.String[]

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 140 rahvan atı ile Ödemiş- Tire Geleneksel Rahvan Atı Yarışları düzenlendi. Günün ilk koşusu olan 'ithal A' kategorisinde, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş adına koşan 'İmparator' isimli at, birinci seçildi.

Ödemiş Belediyesi'nin katkısıyla Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu, Ödemiş Efeler Rahvan Atı Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü ile Tire Rahvan At Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü'nün iş birliğiyle Günlüce Mahallesi'ndeki Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı'nda rahvan atı yarışları düzenlendi. Yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından 140 rahvan atı getirildi. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dört yaşlı tay, üç yaşlı tay, ikili yaşlı tay, ithal A grubu, ithal B grubu kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Günün ilk yarışı olan 'ithal A' kategorisinde, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş adına yarışan 'İmparator' isimli at, birinci geldi. Eriş, at sahibi adına, Türk bayrağı ve birincilik kupasını Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükmeral'in elinden aldı. Bayan Biniciler Koşusu da çekişmeli geçti. 8 kadın binicinin katıldığı koşuda ilk sırayı, İzmir'den katılan Semra Şahin aldı. Şahin'i, ikinci olan Ceren Canbuldu ve üçüncü olan Selma Doğancı takip etti. Yarışların sonunda birinci gelen atların sahiplerine ve binicilerine Türk Bayrağı, kupa ve çeşitli para ödülleri verildi.

Ödemiş, İzmir, Tire, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:25 Kaynak: DHA
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