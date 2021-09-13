Ödemiş'te pedallar kurtuluş bayramı için çevrildi - Son Dakika

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Ödemiş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bisiklet turuna katılanlar, Hükümet Konağı ve Ödemiş- İzmir kara yolunu takip ederek İlk Kurşun Anıtı'na kadar 12 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Bazı bisiklet gönüllüleri de çocuklarıyla turu tamamladı.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bugün bisiklet gönüllüleri, Ödemiş için anlamlı bir yer olan Kuvayımilliye ateşinin yakıldığı İlk Kurşun Anıtı'na kadar pedal çevirdiler. Katılımcılar teşekkür ediyorum. Selin öğretmenimiz de pedal yerine pateniyle buraya kadar gelmeyi başardı." diye konuştu.

Selin Avcı ise bisiklet yerine çok sevdiği patenle çıkmayı tercih ettiğini belirterek, "Farkındalık yaratmak için tura patenle katıldım. Milli duygularımızın ön plana çıktığı önemli bir organizasyon oldu." dedi.

Bisiklet gönüllülerinden Muratcan Bölce de arkadaşlarıyla anlamlı bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.