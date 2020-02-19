Ödemişli Kore gazisi, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemişli Kore gazisi, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Ödemişli Kore gazisi, öğrencilerle buluştu

7 saat önce

Ödemiş'te yaşayan 91 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Nuri Yalçın, Muzaffer Kula Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Ödemiş'te yaşayan 91 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Nuri Yalçın, Muzaffer Kula Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu'nun eşlik ettiği Kore Gazisi Mehmet Nuri Yalçın, okul yöneticileri tarafından karşılandı.

Yalçın, 12. sınıfların tarih dersinde, yaşadıklarını paylaştı. Sakladığı mektupları da öğrencilere okuyan Yalçın, dönemi anlatırken zaman zaman duygulandı.

Muzaffer Kula Lisesi Tarih Öğretmeni Ömer Aydın, etkinliğin sonunda Yalçın'a çiçek takdim etti.

Selahattin Aktaşoğlu, Yalçın'ın hafızasından hiçbir şey kaybetmediğini belirterek, güzel bir buluşmaya tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Ödemişli Kore gazisi, öğrencilerle buluştu

Mehmet Nuri, Ödemiş, Kula, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:18:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemişli Kore gazisi, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]