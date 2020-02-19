Ödemişli Kore gazisi, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Ödemiş'te yaşayan 91 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Nuri Yalçın, Muzaffer Kula Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu'nun eşlik ettiği Kore Gazisi Mehmet Nuri Yalçın, okul yöneticileri tarafından karşılandı.

Yalçın, 12. sınıfların tarih dersinde, yaşadıklarını paylaştı. Sakladığı mektupları da öğrencilere okuyan Yalçın, dönemi anlatırken zaman zaman duygulandı.

Muzaffer Kula Lisesi Tarih Öğretmeni Ömer Aydın, etkinliğin sonunda Yalçın'a çiçek takdim etti.

Selahattin Aktaşoğlu, Yalçın'ın hafızasından hiçbir şey kaybetmediğini belirterek, güzel bir buluşmaya tanıklık ettiklerini dile getirdi.