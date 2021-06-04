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ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, müsilaj için Marmara Denizi'nde - Son Dakika

ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, müsilaj için Marmara Denizi'nde

04.06.2021 10:14

ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, müsilaj için Marmara Denizi'nde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim-2 deniz salyaları için Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, müsilaj için Marmara Denizi'nde

İSTANBUL - ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim-2 deniz salyaları için Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Çalışmaya ilişkin veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bugün düzenleyeceği çalıştayda sunulacak. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ise deniz salyalarına ilişkin yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi.

Özellikle son aylarda Marmara Denizi'nin birçok noktasında etkisini artırarak sürdüren deniz salyaları için ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün seyrüseferdeki Bilim-2 araştırma gemisi salyaların oluşumunu yerinde incelemeye aldı. Yürütülen çalışma kapsamında 25 kişilik ekip Marmara Denizi'nin 100 farklı noktasında deniz salyalarına ilişkin verileri topladı. Elde edilen bilgilere göre, bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak ve değerlendirmeler sonrası salyalara yönelik alınacak önlemler belirlenecek.

"Marmara Denizi incelememiz altında"

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, "Şu an ODTÜ'nün bilim gemisindeyiz. Müsilaj olayı sonrası hızla bu noktaya yöneldik ve gemimiz 3 gündür Marmara Denizi'nde. Şu an bütün Marmara Denizi incelememiz altında. Sadece müsilaj değil, oksijen seviyelerinde yaşanan azalma ve birçok konuyu da inceleyerek durumu bütüncül olarak ele alıyoruz. Çeşitli çözüm önerileri üreterek MARMOD Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla bilgileri paylaşıyoruz. Hali hazırda modern cihazlar kullanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Bakanlık ile iletişim halimde çözümler üretiyoruz"

Deniz salyalarına karşın farlı çözüm önerileri hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Salihoğlu, "Şu an burada denizlerdeki mevcut durumu ortaya koyuyoruz. Bir de bunun modelleme yönü var. Modelleme kısmında ise çözüm önerileri üreteceğiz. Şimdiden bazı sonuçlar elimizde. Mesela deşarj noktalarına olan deşarjların ileri arıtmaya geçmesi ya da Güney Marmara'da havzada olan nehirlerin daha fazla temizlenmesi gibi daha birçok çözüm önerisini bakanlığımızla konuşuyoruz. Tüm bu seçenekler masada. Bütün bunlar olursa yaklaşık 6 yıl içerisinde eşik oksijen değerlerinin geçilebileceği öngörülerimiz arasında" diye konuştu.

ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, müsilaj için Marmara Denizi'nde
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, müsilaj için Marmara Denizi'nde
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, müsilaj için Marmara Denizi'nde
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, müsilaj için Marmara Denizi'nde

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Marmara Denizi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, müsilaj için Marmara Denizi'nde - Son Dakika


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