ODTÜ'lü öğrencilerden ABB'ye "yol" protestosu - Son Dakika
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ODTÜ'lü öğrencilerden ABB'ye "yol" protestosu

15.08.2022 17:14
ODTÜ'lü öğrencilerden ABB'ye "yol" protestosu

ODTÜ'lü öğrenciler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Gölbaşı-Niğde Otobanı Bağlantı Yolu'nun üniversitelerinin arazilerinden geçirileceğini belirterek, belediyeyi protesto etti.

ODTÜ'lü öğrenciler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Gölbaşı- Niğde Otobanı Bağlantı Yolu'nun üniversitelerinin arazilerinden geçirileceğini belirterek, belediyeyi protesto etti.

Öğrenciler ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, belediye binası önünde toplandı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, Gölbaşı-Niğde Otobanı bağlantı yolu projesinde 4,5 kilometrelik bölümün ODTÜ arazisinden geçtiği, kamu yararı bulunmayan bu tarz projelerin "rant" için olduğu öne sürüldü.

ODTÜ arazisinin, Ankara'nın kalan son doğal yaşam alanı olduğu, içerisinde iki göl, mevsimsel akarsular ile çayırların bulunduğu belirtilen açıklamada, ülkede görülen kuş türlerinin yarısından fazlasının ODTÜ arazisinde tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yol projesinin ekosistemi parçalayarak, doğal dengeyi bozacağı iddia edildi.

Açıklamanın ardından ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve beraberindekiler, ellerinde çiçeklerle açıklama yapan grubun yanına geldi.

Belediye çalışanlarının, "28 yıl sonra belediyemize hoş geldiniz" yazısını açmaları üzerine gruptakiler tepki gösterdi.

Tepkilerin devam etmesi üzerine belediye binasına dönen ABB Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğrencilerin demokratik haklarını savunmalarını saygıyla karşıladıklarını, protestoculara, "Belediyemize hoş geldiniz" dileklerini ilettiklerini söyledi.

Çokakoğlu, halkın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, "ODTÜ'nün içerisinden geçen yola ilişkin belediyemizce halihazırda yapılmış bir ihale ve çalışma yoktur." dedi.

Tartışmalara neden olan yolun kendilerinden önceki dönemde açıldığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu, "Geçtiğimiz günlerde yolun diğer kısmında yüklenici olan firma içerden taş almak için bizim bilgimiz dışında girmiş onları derhal çıkarttık" diye konuştu.

Yapacakları çalışmalar için Ankaralıların ve sivil toplum kuruluşlarının bilgisine sunularak destek alınacağını aktaran Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankaralılarla, referandum da dahil her türlü bilgi alışverişinin yapılacağını bildirdi.

Çokakoğlu, protestocular için hazırlanan "hoş geldiniz" yazısıyla ilgili de şunları söyledi:

"Uzun yıllardır üniversite ve STK'larla belediyemiz çok yakın çalışamadı. Siyasi anlam yüklemeden Ankara'nın ortak akılla yönetilmesi gerektiğini vurguladık. Hepimiz, tüm bürokratlarımız, Başkanlığın kararları altında üniversitelerle STK'larla iş birliği içerisinde projelerimizi şekillendiriyoruz. STK'ların birikimlerinden faydalanmak istiyoruz. Çünkü birikimleri bizim için son derece önemli. Bu coğrafyada ikinci bir Hacettepe, ikinci bir ODTÜ, ikinci bir Ankara Üniversitesi yok."

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Kaynak: AA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ'lü öğrencilerden ABB'ye 'yol' protestosu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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