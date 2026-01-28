ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil, Yılın Kareleri Oylamasında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yozgatlıgil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını oylayan Yozgatlıgil, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" ve "Günlük Hayat"ta "Ay seferi", "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçti.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafına oy veren Yozgatlıgil, Gazze'de insanlık dramının hala devam ettiğini vurguladı.

Yozgatlıgil, "Türkiye olarak içimiz yanıyor. Hiçbir insan açlıkla cezalandırılmayı, baskı altında yaşamayı hak etmiyor. Bu fotoğrafların her biri insanlık dramını çok güçlü biçimde anlatıyor, yüreğimiz gerçekten yanıyor." dedi.

Çocukların çok kıymetli olduğuna, Gazze'de gıda sorunundan en çok çocukların etkilendiğine dikkati çeken Yozgatlıgil, Gazze'de yaşanan tüm zorluklara rağmen bir çocuğun gülümseyebilmesinin geleceğe dair umudu yansıttığını ifade etti.

"Birbirinden güzel fotoğraflar"

Yozgatlıgil, oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin birbirinden etkileyici fotoğrafları inceleme fırsatı sunduğunu söyledi.

Oylamada çok etkileyici fotoğrafların bulunduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, şunları kaydetti:

"Özellikle insanlık dramının yaşandığı, Gazze'den açlıkla ilgili bu sene özel bir kategori var. Ancak genel anlamda aslında her kategoride insanlığın yaşadığı bu dramları gerçekten Anadolu Ajansımızın dünyanın dört bir yanındaki muhabirleri, savaş alanında, afet bölgelerinde fedakar ve başarılı şekilde görüntülüyor. Kuraklık, kıtlık, yangın, su, afetle ilgili konularda bunları da aslında çok çarpıcı şekilde gözlerimizin önüne seren birbirinden güzel fotoğraflar. Gerçekten seçmekte zorluk yaşadık."

Prof. Dr. Yozgatlıgil, 2026'nın dramların yaşanmadığı ve muhabirlerin çok daha güzel olaylara tanıklık ettiği bir yıl olmasını diledi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.