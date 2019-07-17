Son Dakika Haberleri: Ödüllü sanatçı Garrett, İstanbul'da sahne alacak
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Ödüllü sanatçı Garrett, İstanbul'da sahne alacak

2 saat önce

Ünlü Alman keman virtüözü David Garrett, "Unlimited Live" dünya turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek.

Ödüllü sanatçı Garrett, İstanbul'da sahne alacak, System.String[]
Ünlü Alman keman virtüözü David Garrett, "Unlimited Live" dünya turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek.
Sanatçı, Yapı Kredi ana sponsorluğunda, 21 Eylül'de Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.
Müzik otoritelerince yaşayan en önemli keman sanatçılarından biri kabul edilen Garrett, henüz 4 yaşındayken kardeşine hediye edilen kemanla müziğe adım attı. Bir yıl içinde keman çalmayı öğrenen sanatçı, aynı yıl girdiği bir müzik yarışmasını kazandı.

David Garrett, 7 yaşındayken düzenli resitaller vermeye başladı, 13 yaşındayken 2 CD kaydetti.

Genç sanatçı, Londra'da Royal Collage Of Music'teki eğitiminin ardından New York'ta Julliard School'da eğitimine devam etti.

"Flight of The Bumblebee" adlı şarkıyı bir dakika 6,56 saniyede yani saniyede 13 nota basarak yorumlayan Garrett, 2008'de Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Hızlı Keman Çalan İnsanı" olarak geçti.

Garrett, klasik eserlerin dışında "November Rain", "Nothing Else Matters", "Viva la Vida", "Hey Jude" gibi ünlü rock ve pop eserlerini kendine özgü tarzıyla yorumlayarak hayran kitlesini katladı.
Bugüne kadar Hong Kong, Almanya, Meksika, Tayvan, Brezilya ve Singapur'un da aralarında olduğu çok sayıda ülkede konser veren sanatçı, kariyeri boyunca 24 altın ve 16 platin plak kazandı.
Konser, Piu Entertainment ve Atlantis Yapım organizasyonuyla sanatseverlerle buluşacak.
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:20 Kaynak: AA
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