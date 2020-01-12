Ödüllü Van kedisi "Su" ziyaretçilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Ödüllü Van kedisi "Su" ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

6 saat önce

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında bulunan ve uluslararası yarışmada birinci seçilen Van kedilerinden "Su", yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ödüllü Van kedisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında bulunan ve uluslararası yarışmada birinci seçilen Van kedilerinden "Su", yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle öne çıkan Van kedileri, yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekiyor.

İstanbul'da 3 Kasım 2019'da gerçekleştirilen "7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"na YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince götürülen "Su"nun birinci seçilmesi, Van kedilerinin tanınırlığını arttırdı.

Merkeze bağlı Van Kedi Villası'nda tüm bakımları özenle yapılan "Su" ve diğer kedileri görmek için bazı ülkelerden gelen ziyaretçiler, bir gözü kehribar, diğeri mavi olan kediyi sahiplenme taleplerini yetkililere iletiyor.

Nesli koruma altında olduğu için yurt dışına götürülmesi yasaklanan kedileri ancak merkezde sevebilen yabancılar, kedi "Su" ile fotoğraf çektirip vakit geçiriyor. Merkezi ziyaret eden yabancı turistlerin önemli bir bölümünü İranlılar oluşturuyor.

"Herkes sahip olmak istiyor"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Tanıtım çalışmaları ve yarışmadan aldıkları sonuç sayesinde merkeze ilginin arttığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Bir kedimizin dünya kedileri arasında birinci olması buranın cazibesini ve tanınırlığını artırdı. Bu kadar müstesna ve güzel olan bir varlığa herkes sahip olmak istiyor. Bu gayet doğal. Kedilerimizin nesli koruma altında olduğu için yurt içi satışına izin veriyoruz ama yurt dışına çıkarılması yasak. Yabancıların hayvanımıza sahip olma isteği var ama koruma altında olduğu için ülke dışına veremiyoruz. Buraya gelen herkes sahiplenmek istiyor. Bu kedimiz insanların Van'a gelmesi için çok önemli bir neden. Merkezimize gelen ziyaretçilerin çoğu 'Su'yu soruyor. Bu ilgi bizi memnun ediyor."

Kaya, koruma çalışmalarıyla Van kedilerinin sayısında da artış olduğuna işaret ederek, "2019'da dünyaya gelen yavruların çoğunu sahiplendirdik. Şu an anaç damızlık dediğimiz 145 kedimiz var. Bundan sonra da uluslararası tüm yarışmalara katılacağız. Bu tür yarışmalar, kedilerin tanınırlığı açısından önemli avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Birinci olan kedi de güzelliğiyle dikkat çekiyor"

İstanbul'dan gelen Ahmet Furkan Yücel de "Dünyanın en güzel kedisinin burada olduğunu öğrendik ve misafirlerimizle görmeye geldik. Gerçekten çok muhteşem ve ender bir hayvan. Farklı renk gözleriyle çok etkileyici." dedi.

Samsun'dan gelerek merkezi ziyaret eden Burak Hançer de uzun zamandır Van kedilerini görmek istediğini, bundan dolayı ailesiyle Van'a geldiğini anlattı.

Hançer, "Van kedisinin meşhur olduğunu biliyorduk, ilk kez bu kadar yakından gördük. Güzellik yarışmasında birinci seçilen kedi de burada. Onu da besledik, sevdik. Çok güzel vakit geçirdik. Tüyleri çok yumuşak, gözleri rengarenk. Dünyada eşi ve benzeri olmayan hayvanlar. Birinci olan kedi de güzelliğiyle dikkati çekiyor." diye konuştu.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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