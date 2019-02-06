Ödüllü Yazar Ve Çizer Peter Brown'dan Üç Yeni Kitap!

Brown'un yazdığı ve resimlediği, Sevin Okyay'ın Türkçeleştirdiği Chowder, Sıçrayan Süper Chowder ve Dodo'nun Uçuşu kitapları, okul öncesi dönemdeki çocuklarını yeni maceralara davet ediyor.

Daha önce hep kitap'tan Öğretmenim Bir Canavar, Arkadaşım Olacaksın, Bay Kaplan Yabana Çıkıyor, Meraklı Bahçe adlı resimli kitapları ve Vahşi Robot romanı çıkan Peter Brown'ın üç yeni kitabı çocuk okurlarla buluşuyor: Chowder, Sıçrayan Süper Chowder ve Dodo'nun Uçuşu.

CHOWDER

Ne kadar çaba gösterirse göstersin buldog Chowder, mahalledeki diğer köpeklere hiç mi hiç uyum sağlayamaz. Yerel evcil hayvan bahçesinde arkadaş edinme şansı olduğuna inanır.

SIÇRAYAN SÜPER CHOWDER

Chowder, Fabu Köpek Eğitim Kampı'na gider. Diğer köpeklerin arasında kendini yine farklı hisseder. Düzenlenecek yarışmada sıra dışı yeteneğini sergilemeye karar verir.

DODO'NUN UÇUŞU

Penguen ve arkadaşlarının uçamamak gibi ortak bir dertleri vardır. Hiçbir şeye kuşbakışı bakamamaktan yorulmuşlardır. Uçmak için bir makine icat etmeye karar verirler. Gökyüzündeki maceraları da böyle başlar.

Çeviri Derneği'nin 2014 Onur Ödülü'ne layık görülen, Harry Potter kitaplarının da çevirmeni olarak tanınan Sevin Okyay'ın Türkçeleştirdiği Chowder, Sıçrayan Süper Chowder ve Dodo'nun Uçuşu, 8 Şubat'tan itibaren hep kitap logosuyla raflardaki yerini alacak.