Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'na 3 ödül - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 2'nci Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nden 3 farklı dalda ödül aldı. Nevra Serezli, Oya Başar, Bergüzar Korel, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özen Yula gibi önemli isimlerin de ödül aldığı platformda, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu müzikal, tasarım ve dram dalında 3 ayrı ödül aldı.

ZAMAZİNGO EN İYİ MÜZİKAL OYUN SEÇİLDİ

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Aziz Nesin'in yazdığı, Elçin Elmalıoğlu Karaahmet'in yönetmenliğini üstlendiği Zamazingo isimli oyun ile müzikal dalında "En İyi Müzikal Oyun" ödülü aldı.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun başarılı oyuncularından Ömer Burak Ünal; Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı, Atilla Savumlu'nun yönetmenliğini üstlendiği ve Ömer Burak Ünal'ın oyuncu olarak yer aldığı İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı isimli tek kişilik oyun ile dram dalında "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

Behiç Ak'ın kaleme aldığı, Elçin Elmalıoğlu Karaahmet'in yönetmenliğini üstlendiği ve sahne tasarımını Anıl Ateş Işık'ın yaptığı Ayrılık isimli oyun ise tasarım dalında "En İyi Dekor Tasarım" ödülü aldı.

Alınan ödülleri, Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ebru Dedeoğlu ve Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Elçin Elmalı Karaahmet Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a takdim etti.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun başarıları ile Odunpazarı Belediyesi'ne büyük bir gurur yaşattığını belirten Başkan Kurt, ödül alanlara teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.