Odunpazarı kendi taşını kendi üretiyor - Son Dakika

Odunpazarı kendi taşını kendi üretiyor

Alpu Belediyesi'nin atıl durumda bulunan Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesisi'ni Eskişehir'e taşıyan Odunpazarı Belediyesi, hem kendi hem de Alpu Belediyesi'nin kilit taşı ihtiyacını karşılıyor.

Alpu Belediyesi'nin atıl durumda bulunan Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesisi'ni Eskişehir'e taşıyan Odunpazarı Belediyesi, hem kendi hem de Alpu Belediyesi'nin kilit taşı ihtiyacını karşılıyor.

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Odunpazarı Belediyesi, kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla kamu kaynaklarından tasarruf etmeye devam ediyor. Belediyeler arası dayanışmanın da en güzel örneklerinden birini sergileyen Odunpazarı Belediyesi, kilit taş üretim çalışmalarını sürdürüyor.


Kilit Taşı Üretim Tesisi'ni, Alpu'dan, Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'ne taşıyan Odunpazarı Belediyesi, iki belediye arasında imzalanan protokol gereğince tesis ve ekipmanları ile ürettiği kilit taşlarından her yıl belirlenen miktarlarda Alpu Belediyesi'ne verecek. 5 yıl boyunca geçerli olacak bu protokol ile Odunpazarı Belediyesi; ürettiği mal ve mamüller karşılığında Alpu Belediyesi'ne 2020 yılı için 12 bin metrekare, 2021 yılı için 15 bin metrekare, 2022 yılı için 17 bin metrekare ve 2023 yılı için 20 bin metrekare kilit taş teslim edecek ve herhangi başka bir ödeme yapmayacak.


Yetkililer konu ile ilgili olarak, Alpu'da atıl durumda yer alan tesisin Eskişehir'e kazandırılması ile kamu kaynaklarından önemli bir tasarruf sağladıklarını altını çizerek, bu tesis sayesinde her iki belediyenin de kilit taşı ihtiyacının karşılandığını söyledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Alpu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odunpazarı kendi taşını kendi üretiyor - Son Dakika

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