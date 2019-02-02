Odunpazarı'nda Karne Kutlamaları Devam Ediyor
1 saat önce
Odunpazarı Belediyesi, sömestr tatiline giren çocuklar için Gökmeydan Halk Merkezinde karne kutlaması düzenledi.
Odunpazarı Belediyesi
, sömestr tatiline giren çocuklar için Gökmeydan
Halk Merkezinde karne kutlaması düzenledi.
Çocukların tatillerinin bir gününü eğlenceli hale getirmek için yapılan etkinliklerde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından çocuklar için hazırlanan mini bir tiyatro oyunu da yer aldı. Ihlamurkent'te bulunan Hüsamettin Cindoruk
Halk Merkezinde başlayan karne kutlaması, Gökmeydan Halk Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik ile devam etti. Kendileri için hazırlanan tiyatro oyununu izleyen çocuklar, zaman zaman oyuna dahil oldu. Eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, kendileri için böyle bir etkinlik düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
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