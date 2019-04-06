Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda Oylar Yeniden Sayılacak

Odunpazarı'nda Oylar Yeniden Sayılacak

24 dakika önce

Eskişehir'de, AK Parti'nin İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine merkez Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar verildi.

Odunpazarı'nda Oylar Yeniden Sayılacak, System.String[]
Eskişehir'de, AK Parti'nin İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine merkez Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar verildi.

AK Parti Eskişehir İl Seçim Kurulu Temsilcisi Avukat İsmail Hakkı Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Seçim Kuruluna yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek, "Odunpazarı Belediye Başkanlığı için tüm oyların yeniden sayılmasını karar verildi." diye konuştu.

Odunpazarı ilçesinde CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 394 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 207 oy almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:21 Kaynak: AA

AK Parti, Odunpazarı, Politika
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