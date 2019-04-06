Odunpazarı'nda Oylar Yeniden Sayılacak

Eskişehir'de, AK Parti'nin İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine merkez Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar verildi.

Eskişehir'de, AK Parti'nin İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine merkez Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar verildi.



AK Parti Eskişehir İl Seçim Kurulu Temsilcisi Avukat İsmail Hakkı Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Seçim Kuruluna yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek, "Odunpazarı Belediye Başkanlığı için tüm oyların yeniden sayılmasını karar verildi." diye konuştu.



Odunpazarı ilçesinde CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 394 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 207 oy almıştı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Esenler, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde 'Mangal' Oylaması Yapılacak

İYİ Parti'nin İtirazı Sonrası Sayılan Geçersiz Oylar AK Parti'nin Oyunu Arttırdı

AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'

Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı