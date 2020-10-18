Odunpazarı'ndan cadde kesişimine Atatürk silueti - Son Dakika

Odunpazarı'ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
18.10.2020 14:43
Odunpazarı Belediyesi, Yenikent Mahallesi Koza Caddesi ve Seyitgazi Caddesi kesişiminde bulunan alana Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki boyutlu siluetini yaptı.
Odunpazarı Belediyesi, Yenikent Mahallesi Koza Caddesi ve Seyitgazi Caddesi kesişiminde bulunan alana Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki boyutlu siluetini yaptı.
Tepelik bir alanda bulunan Atatürk silueti, şehrin Afyonkarahisar'dan geliş tarafında bulunuyor. Bu nedenle Atatürk siluetinde Atatürk'ün Afyon Kocatepe'deki pozu kullanıldı. 1 aylık yoğun ve titiz çalışmalarla tamamlanan siluet, 1.5 metre yükseklik ve 8 metre uzunluğundaki kaide üzerine yüksekliği 7 m, uzunluğu ise 8.9 metre olarak kompozit malzemeden inşa edildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilke ve inkılaplarının savunucusu olmaya devam edeceklerini vurgulayan yetkililer, "Pusulamız her zaman Atatürk olacak" dedi. - ESKİŞEHİR
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