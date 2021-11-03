Odunpazarı'ndan kadınlar için Tarihi Bölgede kültür turu - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, son olarak halk merkezlerinde gerçekleştirilen atölyelere katılan kadınlar için Odunpazarı Tarihi Bölgede kültür turu düzenliyor.

71 Evler Aydın Arat Halk Merkezi ile başlayan kültür turu, Gündoğdu Halk Merkezi'nde atölyelere katılan kadınlarla devam etti. Gündoğdu Halk Merkezi'nden Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ne gelen kadınlar, Odunpazarı Belediyesi'ne ait müzeleri ve cam atölyelerini gezdi. Kadınlar, Odunpazarı'nın tarihi ve müzeler hakkında detaylı bilgi edindi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni de gezen kadınlar hem eğlenceli hem de kültür ve sanat dolu bir gün geçirdi. Kadınlar, kendilerine bu imkânı sunan başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olmak üzere, diğer tüm yetkililere teşekkür etti.

Yetkililer, Odunpazarı kültür turlarının diğer halk merkezleri ile devam edeceğini belirtti.