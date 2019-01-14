Son Dakika Haberleri: Oecd: Büyük Ekonomilerin Çoğunda Büyüme Yavaşladı

Oecd: Büyük Ekonomilerin Çoğunda Büyüme Yavaşladı

16 dakika önce

– Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Kasım ayında, büyük ekonomilerin çoğunun büyümesinde yavaşlama görüldüğüne dikkat çekti.

Oecd: Büyük Ekonomilerin Çoğunda Büyüme Yavaşladı, System.String[]
–  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Kasım ayında, büyük ekonomilerin çoğunun büyümesinde yavaşlama görüldüğüne dikkat çekti.

OECD raporuna göre, ABD ve Almanya'dan gelen verilerin de, bu ekonomik yönelimi onaylamasıyla, söz konusu iki ülke de, Kanada, Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi'nin tümünü kapsayan gruba dahil oldu.

Raporda, Çin ve Hindistan'ın büyümesi "istikrarlı" olarak, Brezilya ve Rusya da "büyüme yolunda" olarak derecelendirildi. Rapora göre, Japonya'nın büyüme hızını koruduğu görüldü.

Raporda, söz konusu ekonomilerin, bir değişim göstermeyen Brezilya, marjinal iyileşme gösteren Hindistan ve nötr olan Rusya dışında, 100 puanlık bir seviye ile işaretlenmiş eğilimin altında kaldığı belirtildi. Metodolojiye göre, altı ila dokuz ay öncesindeki etkinlikler değerlendiriliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

Almanya, Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi
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