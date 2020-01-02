OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı - Son Dakika Ekonomi

OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

6 saat önce

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile 31 Mayıs 2018 tarihinde Paris'te imzalanan "İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı.

OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile 31 Mayıs 2018 tarihinde Paris'te imzalanan "İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan konu ile ilgili karara göre, OECD İstanbul Merkezi, politika araştırması yapacak, rekabetçilik için politika tasarımı ve bu politikaların uygulanması için kapasite inşa edecek.

OECD enstrümanları, araçları ve emsal değerlendirmeleri, emsal öğrenimi ve politika diyalogu gibi metodolojilerin yayılması ile bölgesel programların kapasitesini artırarak OECD'nin ana drtaklarını da içerecek şekilde, ortakların OECD standartlarına yaklaşmasına yardım edecek.

Merkez, uygun etkinlikler organize ederek, diyalogu geliştirerek ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimi ile halihazırda var olan bölgesel inisiyatifleri daha da destekleyecek. (Tablo)


Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, İstanbul, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Falcao, kayınvalidesi ve kayınpederi için yılbaşında 50 bin TL harcadı
İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı

Son Dakika Haberleri
15:38 Özelleştirme kapsamındaki bazı parsellerin imar planı değiştirildi - Son Dakika Ekonomi
15:36 Kayseri'den Nijer'e küp şeker ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi
15:32 Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti - Son Dakika Ekonomi
15:30 Bursa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
15:22 Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi
13:31 Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 15:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]