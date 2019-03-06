Son Dakika Haberleri: OECD küresel büyüme tahminini düşürdü

OECD küresel büyüme tahminini düşürdü

58 dakika önce

OECD, küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.

OECD küresel büyüme tahminini düşürdü, System.String[]
OECD, küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:25 

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi
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