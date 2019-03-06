OECD küresel büyüme tahminini düşürdü
58 dakika önce
OECD, küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.
OECD
, küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:25
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