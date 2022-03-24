Of'ta 6 okulda Sıfır Atık Kütüphanesi kuruldu - Son Dakika
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Of'ta 6 okulda Sıfır Atık Kütüphanesi kuruldu

24.03.2022 09:38
Of'ta 6 okulda Sıfır Atık Kütüphanesi kuruldu

Trabzon'un Of ilçesindeki 6 okulda oluşturulan Sıfır Atık Kütüphanesi hizmete sunuldu.

Trabzon'un Of ilçesindeki 6 okulda oluşturulan Sıfır Atık Kütüphanesi hizmete sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 28 Şubat İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Of Halk Eğitim Merkezi, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu, Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu ve Kıyıcık Ortaokulu'nda öğrenci, öğretmen ve idareciler tarafından temin edilen atık malzemelerle Sıfır Atık Kütüphanesi kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu ve Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması da hedeflenen kütüphaneleri ziyaret ederek, açılışlarını gerçekleştirdi.

Fettahoğlu, yaptığı konuşmada, projeyi en iyi yürüten ilçelerin başında Of'un geldiğini belirterek, "Gerek kütüphanelerin yapımı gerekse diğer etkinlikler bizleri son derece mutlu etti. Çalışmalarda emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Çiçek de tamamen sıfır atık malzemeleri kullanarak, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği ile yapılan kütüphaneleri görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenleri tebrik etti.???????

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, 28 Şubat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Of'ta 6 okulda Sıfır Atık Kütüphanesi kuruldu - Son Dakika


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