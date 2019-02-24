Son Dakika Haberleri: Offenbachlılar Öykü İçin Seferber Oldu

Offenbachlılar Öykü İçin Seferber Oldu

45 dakika önce

DÜSSELDORF Üniversite Kliniği himayesinde, kök hücre bekleyen Öykü Arin ve benzer hastalar için gerçekleşen kampanyayı kentin spor kulüpleri, köklü tiyatro kulübü Elmar, Kahverengi Yerine Renkli (Bunt statt Braun) gibi oluşumlar, Doğa Dostları (Naturfreunde) benzeri sivil toplum...

Offenbachlılar Öykü İçin Seferber Oldu, System.String[]
DÜSSELDORF Üniversite Kliniği himayesinde, kök hücre bekleyen Öykü Arin ve benzer hastalar için gerçekleşen kampanyayı kentin spor kulüpleri, köklü tiyatro kulübü Elmar, Kahverengi Yerine Renkli (Bunt statt Braun) gibi oluşumlar, Doğa Dostları (Naturfreunde) benzeri sivil toplum örgütleri, işletmeler ile inanç kuruluşları da destekledi.

 

Mehmet Harmancı, Havva Duman.

Kampanyayı Öykü Arin'in anneannesi Havva Duman ile iletişime geçerek hazırladıklarını belirten Türkiye Dostluk Derneği yöneticisi Mehmet Harmancı, şunları söyledi: "Kampanya için her kesiminden destek aldık. Zira bu hastalar kim olursa olsun bizim çocuklarımız, yakınlarımız. Kriterlere uygun üyelerimizin tamamının doku örneği vermesi de bizim için ayrı bir övünç kaynağı. Biz özellikle gençlere çağrıda bulunmak istiyoruz. Doku bilgi bankalarında en uzun süre kalacak bilgi, gençlerin olacak. Belki yaşamınızın herhangi bir döneminde bir insanın canını kurtarabilirsiniz. En yakınınızdaki kampanyaya mutlaka katılın. Öykü Arin'lere yardım etmek insanlık görevidir. Hayat kurtarmak çok güzel bir şey."

Devam eden doku tipleme kampanyalarının tarih ve yerleri ise şöyle:

01 Mart 2019/ 19.30 - 23.00/ Suare Lounge Hanau (Alter Weg 5 63456 Hanau)

02 Mart 2019/ 14.00 - 18.30/ Türkgücü Friedberg (Sportplatz Eisenkrain Jahnstr. 35, 61191 Rosbach vor der Höhe)

03 Mart 2019/ 10.30 - 16.00/ Giessen Alevi Kültür Merkezi (Reichenbergerstr. 5 -7, 35396 Giessen)

10 Mart 2019/ 10.00 - 14.00/ Bürgerhaus Philipp Scheidemann Haus, Hollaendischestr. 74, 34127 Kassel

10 Mart 2019/ 11.00 - 20.00/ Hessen Shoppingfest Willy Brandt Halle (Dietesheimerst.60, 63195 Mühlheim
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:55 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İş Adamı İnan Kıraç, Nasıl 4,1 Milyon Euro Dolandırıldığı Anlattı Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu

Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:40:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Offenbachlılar Öykü İçin Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]