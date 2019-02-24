Offenbachlılar Öykü İçin Seferber Oldu

DÜSSELDORF Üniversite Kliniği himayesinde, kök hücre bekleyen Öykü Arin ve benzer hastalar için gerçekleşen kampanyayı kentin spor kulüpleri, köklü tiyatro kulübü Elmar, Kahverengi Yerine Renkli (Bunt statt Braun) gibi oluşumlar, Doğa Dostları (Naturfreunde) benzeri sivil toplum örgütleri, işletmeler ile inanç kuruluşları da destekledi. Mehmet Harmancı
, Havva Duman.
Kampanyayı Öykü Arin'in anneannesi Havva Duman ile iletişime geçerek hazırladıklarını belirten Türkiye
Dostluk Derneği yöneticisi Mehmet Harmancı, şunları söyledi: "Kampanya için her kesiminden destek aldık. Zira bu hastalar kim olursa olsun bizim çocuklarımız, yakınlarımız. Kriterlere uygun üyelerimizin tamamının doku örneği vermesi de bizim için ayrı bir övünç kaynağı. Biz özellikle gençlere çağrıda bulunmak istiyoruz. Doku bilgi bankalarında en uzun süre kalacak bilgi, gençlerin olacak. Belki yaşamınızın herhangi bir döneminde bir insanın canını kurtarabilirsiniz. En yakınınızdaki kampanyaya mutlaka katılın. Öykü Arin'lere yardım etmek insanlık görevidir. Hayat kurtarmak çok güzel bir şey."
Devam eden doku tipleme kampanyalarının tarih ve yerleri ise şöyle:
01 Mart 2019/ 19.30 - 23.00/ Suare Lounge Hanau
(Alter Weg 5 63456 Hanau)
02 Mart 2019/ 14.00 - 18.30/ Türkgücü Friedberg (Sportplatz Eisenkrain Jahnstr. 35, 61191 Rosbach vor der Höhe)
03 Mart 2019/ 10.30 - 16.00/ Giessen Alevi Kültür Merkezi
(Reichenbergerstr. 5 -7, 35396 Giessen)
10 Mart 2019/ 10.00 - 14.00/ Bürgerhaus Philipp Scheidemann Haus, Hollaendischestr. 74, 34127 Kassel
10 Mart 2019/ 11.00 - 20.00/ Hessen
Shoppingfest Willy Brandt
Halle (Dietesheimerst.60, 63195 Mühlheim