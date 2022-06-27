Öfkesine engel olamayan sürücü, tartıştığı motorcuya silah çekti!

Ankara'da trafikte bir kişi, moto kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobilin arkasından giden moto kurye vatandaşla konuşmak istedi. O esnada moto kuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobili sürücüsü araçtan indi ve tartışma başladı.

SİLAHININ DİPÇİĞİ İLE DEFALARCA VURDU

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda otomobil sürücüsü yanında bulundurduğu silahı moto kuryeye doğrulttu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, moto kuryeye önce kafa attığı daha sonra ise silahın dipçiği ile defalarca vurduğu görülüyor.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalışırken, sürücüye silahı kullanmaması konusunda adeta yalvardı. Araya giren vatandaşlar moto kuryeyi olay yerinden uzaklaştırırken o anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.