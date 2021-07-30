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Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı - Son Dakika

Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı

30.07.2021 14:53
Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP il binası önüne gelip evlat nöbetine başlayan anne Ayşegül Biçer, aradan 2 yıl geçmesinden sonra evladına kavuştu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP il binası önüne gelip evlat nöbetine başlayan anne Ayşegül Biçer, aradan 2 yıl geçmesinden sonra evladına kavuştu. Nöbete başladığı sırada HDP'lilerin 'oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takıp, eşek gibi anıracağız' sözleri üzerine anne Biçer, elinde soğanlarla HDP Diyarbakır il binası önündeki çadıra gelerek HDP'lilerin sözünde durması için çağrıda bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da evlat nöbetine başlayan ailelerin nöbeti devam ederken, dün oğlu Mustafa ile buluşan anne Ayşegül Biçer evlat nöbetine başladığı sırada bazı HDP'lilerin 'Oğlun gelirse biz kulaklarımıza soğan takıp, eşek gibi anıracağız' demişlerdi. Anne Biçer, oğlu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması ve dün onunla buluşmasıyla bugün HDP il binasına soğan asarak kendisine o sözleri söyleyen HDP'lileri sözlerinde durmaya davet etti.

HDP Diyarbakır il binası önünde eylemde olan aileleri ziyaret eden anne Ayşegül Biçer, kendisiyle birlikte getirdiği soğanları HDP il binasının penceresine asmadan önce açıklamada bulundu.

Ellerinde soğanla HDP'lileri soğanları kendisinden almaya davet eden anne Biçer, "3 Eylül 2019 tarihinde HDP Diyarbakır il binası önüne gelip, oğlumu PKK ve siyasi kolu olan HDP'den söke söke alacağımı söylemiştim. O gün HDP yetkilileri 'Oğlun gelirse biz kulaklarımıza soğan takıp, eşek gibi anıracağız' demişlerdi. Bakın soğanlar da benden olsun diyorum ve sizler için getirdim. Eğer sizde erkeklik, şeref ve gurur var ise ben buradayım gelip bu soğanları kulaklarınıza takıp eşek gibi anırırsınız" dedi.

Oğlu Mustafa'nın işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını aktaran anne Biçer, "Siz çocuklarımıza öyle bir zulüm ve işkence yapmışsınız ki bir deri bir kemik kalmışlar. Çocuklarımız büyük bir şiddete maruz kalmış ve nere insan hakları, çocuklarımız dağda işkenceye maruz kalmışlar. Benim çocuğumun videosunu terör örgütü PKK'nın yayın organları dört dörtlük bir video çekip bana çeken PKK yandaşları kanalları buradan diyorum ki; benim çocuğum o video çekilirken silah baskısı ve büyük işkenceler görerek çekmişsiniz. Buradan herkese çağrım HDP ve PKK'nın gerçek yüzünü görün diyorum. Biz evlatlarımızı kazandık, dileriz bütün anne ve babalar evlatlarını kazanırlar. Çok şükür ve çocuğum bana dedi ki, 'anne senin feryadını duydum ve geri geldim.' Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Bu zafer sadece Diyarbakır anne ve babalarının zaferi değildir, bu zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferidir. Biz burada mücadele ettik, en büyük mücadeleyi devletimizin güvenlik güçleri de kırsalda mücadele etti. Ben buradan güvenlik güçlerimize ve bugüne kadar hep yanımızda olan basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Bu zafer hepimizin de zaferidir. Her gelen genç, yeni bir fidan demektir ve yeni fidanları kazanmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle tek bir evlat ve tek bir terörist kalana kadar biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Bu çadırın buradan kalkması için bütün çocukların dağdan inmesi gerekir aksi halde bu çadır kalkmayacaktır buradan ve bu çocukların tamamı gelince bu çadırın ismi de zafer çadırı olarak kalacaktır" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın ise, Ayşegül Biçer'e teşekkür ederek, eylemlerinde asla vazgeçmeyeceklerini ve çocukları gelinceye kadar nöbete devam edeceklerini söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından anne Ayşegül Biçer, evlat nöbetindeki diğer ailelerle birlikte elinde bulunan soğanları HDP il binasının penceresine astı. - DİYARBAKIR

Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı
Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı
Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı
Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı
Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı - Son Dakika


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