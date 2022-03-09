"Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti" - Son Dakika
Üye Girişi

"Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti"

09.03.2022 09:58
"Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti"

ANTALYA'da yaşayan Ukraynalı Olena Boboşko (45), oğlunun ülkesinde Rusya'ya karşı savaştığını belirterek, "Oğlum savaş öncesi 'Anne, Rusya bize saldırmaz. Kardeş kanı akıtmaz' demişti.

ANTALYA'da yaşayan Ukraynalı Olena Boboşko (45), oğlunun ülkesinde Rusya'ya karşı savaştığını belirterek, "Oğlum savaş öncesi 'Anne, Rusya bize saldırmaz. Kardeş kanı akıtmaz' demişti. Hemen arkasından savaş başladı ve Rusya bombardıman yaptı" dedi.

Oğlu Vitali Boboşko'nun (27) Sumi kentinde yaşadığını ve savaş öncesi kafe işlettiğini belirten Ukraynalı Olena Boboşko, şimdi silahlı sivil grupların içinde, Rusya'ya karşı savaştığını söyledi. Oğlunun çatışma bölgesinde olduğunu ve uzun süredir haber alamadığını belirten Boboşko, "Oradaki akrabalarımla görüşüyorum fakat oğluma ulaşamıyorum. Telefonları kapalı. Birkaç gün önce kısa süre konuşabildik, internetinin olmadığını fakat durumunun iyi olduğunu söyledi. Savaşıyormuş. Ülkesini terk etmeyeceğini söyledi. Bir an önce bu savaşın bitmesini istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

'OĞLUMU ÇOK MERAK EDİYORUM'Savaşın başlamasından birkaç gün önce yaşanacakları hissettiğini ve oğlunu Türkiye'ye gelmesi için uyardığını belirten Olena Boboşko, "Gel, dedim; 'Savaş çıkacak'. Vitali, 'Anne, Rusya bize saldırmaz. Kardeş kanı akıtmaz. Biz birbirimize çok benziyoruz' demişti. Hemen arkasından savaş başladı ve Rusya bombardıman yaptı. Oğlumun yaşadığı Sumi kenti sınıra çok yakın. İlk vurulan şehirlerden birisiydi. Çok merak ediyorum. Sesini duymak istiyorum. Onun için ve ülkemde acı çeken insanlarım için dua ediyorum" dedi.ANNESİ SIĞINIKTA, KARDEŞLERİ MÜCADELE EDİYOR

Olena Boboşko'nun yakın arkadaşı, 2 çocuk annesi Olena Yılmazer (38) de gözyaşları içinde duygularını dile getirdi. 5 yaşındaki kızı Hiranur'a sarılarak gözyaşı döken Yılmazer, annesinin sesini duymak istediğini aktardı. Yılmazer, annesinin Poltava'da sığınıkta yaşam savaşı verdiğini, 2 kardeşinin de Ukrayna için mücadele ettiğini söyledi. Kardeşi Maksim Katengin ile internet üzerinden konuşup, gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirten Olena Yılmazer, "Kardeşim, Ukrayna ordusunun ve halkının Ruslara karşı savaşmaya devam ettiğini söylüyor fakat Rusların Ukraynalı çocukları ve yaşlıları Ukrayna ordusunun karşısına çıkardığını anlatıyor. Orada çok korkunç şeyler olduğunu söylüyor" diye konuştu.


Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti
YORUMLAR
500
Semboller savaşı! Rusların 'Z' sembolüne karşı Ukraynalıların Nazilere mal olan 'kara güneş'i! Semboller savaşı! Rusların 'Z' sembolüne karşı Ukraynalıların Nazilere mal olan 'kara güneş'i! Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

Savaş, Oğlum, Rusya, Sumi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti' - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Yer Meksika! Gizli mezardan 11 ceset çıktı
09:59 Semboller savaşı! Rusların 'Z' sembolüne karşı Ukraynalıların Nazilere mal olan 'kara güneş'i!
09:54 Destan son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Alpagu Han ve Batuga arasında sinir savaşı yaşandı!
09:54 Bakan Derya Yanık duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
09:48 ABD'li yayıncının "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü" iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Paylaşım hemen silindi
09:39 Baba dizisi son bölümde neler oldu? Kadir ve Emin arasında yaşanan çekişme devam ediyor
09:29 Böyle vicdansızlık görülmedi! Köprüden atladı, 5 araç üzerinden geçti
09:28 Son Dakika! İstanbul'da önlemler artıyor! Beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle yarın toplam 205 sefer iptal edildi
09:21 Dünyanın gözü Ukrayna zirvesinde! Lavrov bugün Antalya'ya geliyor
09:18 Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:10:26. #1.12#
SON DAKİKA: "Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement