Son Dakika Haberleri: Oğlunu tabancayla yaralayan babanın sorusu şaşırttı
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Oğlunu tabancayla yaralayan babanın sorusu şaşırttı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan baba Halil T. (55), duruşmada, oğluna "Baban seni neden öldürmek istedi?

Oğlunu tabancayla yaralayan babanın sorusu şaşırttı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan baba Halil T. (55), duruşmada, oğluna "Baban seni neden öldürmek istedi?" sorusunun sorulmasını istedi. Mahkeme başkanı tarafından sorunun yöneltildiği Hasan T. de "Babamın beni, küçük kızları taciz ettiğini ve annemi aldattığını bildiğim için öldürmek istediğini düşünüyorum" yanıtını verdi.
Olay, 4 Haziran 2018'de Uzunmehmet Mahallesi Hakkı Gülerman Sokak'ta meydana geldi. Halil T. olay günü, boşandığı eski eşi F.T. ile oğlu Hasan T.'nin (24) birlikte yaşadığı eve gitti. Halil T. kendisine kapıyı açan oğlunu, tabancayla ateş ederek vurdu. Vücuduna isabet eden 3 kurşun ile ağır yaralanan Hasan T. hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Tutuklanan Halil T. hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Halil T., şikayetçi oğlu Hasan T. ve yakınları katıldı. Halil T. mahkemedeki ifadesinde 6 ay boyunca sokaklarda kaldığını, eski eşi ile oğlunun kendisini eve almadıklarını öne sürdü. Tutuklu baba, mahkemeden oğluna, "Baban seni neden öldürmek istedi?" sorusunun sorulmasını istedi. Mahkeme başkanı da soruyu Hasan T.'ye yöneltti. Hasan T., babası hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırıldığını ancak kendisinden sürekli para istediğini anlatarak, "Babamın beni, küçük kızları taciz ettiğini, annemi aldattığını ve bir dostu olduğunu bildiğim için öldürmek istediğini düşünüyorum. Artık para vermeyeceğim yönündeki sözlerimin de etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.
Mahkeme, Halil T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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