Lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Deniz Bartu Menteşe, bugün öğle namazının ardından Trabzon
'un Vakfıkebir
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Oğlu için sosyal medya üzerinden uygun kök hücre bağışçısı bulunması için yoğun çaba harcayan ve bu çabaları ile yurt çapında büyük takdir toplayan baba Soner Bartu cenaze namazında oğlunun kıyafetini bir an olsun elinden bırakmadı.
6 yaşındaki lösemi hastası Deniz Bartu'nun durumu dün ağırlaştı. Deniz Bartu Menteşe, tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi
Hastanesi'ndeki Miraç Kandili
gecesi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Deniz Bartu'nun cenazesi, bugün Vakfıkebir ilçesi Yalıköy
mahallesi Yukarı Çelebi
Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Oğlunun tabutunun üzerine Türk bayrağı ve isminin yazılı olduğu Trabzonspor
forması bırakan baba Soner Bartu cenaze namazında oğlunun kıyafetini ise bir an olsun elinden bırakmadı. Cenaze namazına AK Parti
Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu
, İYİ Parti
Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs
ile Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta
ile sevenleri katıldı.
Annesi Damla Menteşe'yi 5 yıl önce yumuşak doku kanserinden kaybeden, kendisine de yaklaşık 3 yıl önce KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi konulan Deniz Bartu için yurt çapında kök hücre vericisi verici aranmaya başlanmış, baba Soner Menteşe sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya ile adını duyurmuştu. - TRABZON