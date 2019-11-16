OGM Ormanspor – Bahçeşehir Koleji: 108 - 93

SALON: Ankara

HAKEMLER: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı

OGM ORMANSPOR: Warren 31, Kikanovic 27, Babic 9, Cevher Özer 22, Kloof 9, Dorukhan Engindeniz 8, Caner Ercan 2, Tuna Han Dikmen, Mert Alemdar

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 37, Mathiang 14, Hardy 8,Johnson 12, Can Altıntığ 4, Perrantes 16, Altan Erol, Hadi Özdemir 2, Muhammed Doğan Şenli

1'İNCİ PERİYOT: 26-12

DEVRE: 52-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-71

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında OGM Ormanspor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 108-93 mağlup etti. Bu sonuçla OGM Ormanspor 8'inci maçında 3'üncü galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 7'nci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi, attığı 37 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nden Robert Golden oldu.

- İstanbul