Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'nde yer alan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda dehşet yaşandı. 12 yaşındaki öğrenci M.K. okul bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle okul müdürü Ender Kara'yı (39) tüfekle vurdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
