Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu
22.12.2025 10:16  Güncelleme: 10:49
Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu
Mersin'in Anamur ilçesinde yer alan bir ortaokulda 12 yaşındaki öğrenci, okul bahçesinde okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan müdür Kara hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'nde yer alan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda dehşet yaşandı. 12 yaşındaki öğrenci M.K. okul bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle okul müdürü Ender Kara'yı (39) tüfekle vurdu.

Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu
Okul müdürü Ender Kara

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu - Son Dakika

  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    YETER ARTIK ÖĞRENCİ VE VELİ TERÖRÜNE DUR DEYİN, DERSİNİ YAPMAYAN HER TÜRLÜ PİSLİĞİ YAPAN ÖĞRENCİYE YAPTIRIM YOK, BİRDE FIRÇA ATINCA EĞİTİM CAMİASI, KARŞISINDA AHLAK VE TERBİYEDEN YOKSUN ZORBA VELİYİ KARŞISINDA BULUYOR, EĞİTİM HAKKINI KAYBETME KORKUSU VE OKUL BASAN VELİYE CEZAİ YAPTIRIM GELMELİ, BEN NE ÖĞRETMENİM NEDE YAKINIYIM BU ARADA 13 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    TV deki filimleri neredeyse tamamı toplu tüfekli mafyalı bir tane aile filmi din filmi yok hiçbir dizide ne cami var ne mescit var ne aile kültürü işlenen konu var tamamı mafya adam öldürme üzerine kurulu çocuklar bunlardan esinleniyor 6 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    TURKIYEDE OKULLARDA DISIPLIN ONCE SERBEST KIYAFET ILE OGRETMENLERLE BASLADI, SONRA OGRENCILERLE DEVAM ETTI.OKULA GIDIYORSUN KIM OGRETMEN,KIM OGRENCI, KIM VELI BELLI DEGIL, (KIYAFETLE DISIPLINMI OLUR DIYEN ZAVALLILAR CIKACAKTIR EVET OKUL, KISLA VB YERLERDE DISIPLIN KIYAFETLE BASLAR.) OKULLARDA DISIPLIN YONETMELIGI MUTLAKA BAKANLIK ONAYLI OLMALI VE UYGULANMALIDIR. 5 1 Yanıtla
  • Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    yaşına bakmadan bir elini kesin bir daha kimse yapmaz tek ile ömrünü tamamlasın caydırıcı ceza olur , ölüm bunlar için kurtuluş olur 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu - Son Dakika
