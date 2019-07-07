Öğrenci yurdunun trafosunda yangın
1 saat önce
ZEYTİNBURNU'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:09 Kaynak: DHA
ZEYTİNBURNU'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Merkezefendi
Mahallesi Gümüşsuyu Davutpaşa
Caddesi üzerinde bulunan Cevizlibağ
Atatürk Öğrenci Yurdu'nun bahçesindek trafoda i saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda hasar oluştu.
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