Öğrenciler Ara Tatile Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Öğrenciler Ara Tatile Girdi

Öğrenciler Ara Tatile Girdi
16.01.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler tatilde, Beylikdüzü'ndeki müzede balık ekmek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.

Türkiye genelinde bugün öğrenciler 15 günlük ara tatile girdi. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde mumyalanmış deniz canlılarını görüp, balık ekmek yiyerek gönüllerince bir gün yaşadı.

Ülke genelinde bugün 15 günlük ara tatile girdi. İstanbul Beylikdüzü ilçesinde de ara tatile giren bir ortaokulun öğrencileri soluğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde aldı. Yüzlerce çeşit mumyalanmış balığın sergilendiği alanı gezen öğrenciler, müze kurucusu Balıkçı Kenan'dan da bilgiler aldı. Gönüllerince bir gün yaşayan onlarda öğrenciye müze gezisi sonrasında balık ekmek ikram edildi. Öğrencilerin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Balcı, müzenin 365 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

Neşeli tatiller diliyorum, bol bol balık yesinler"

Balcı, "Bugün ki dersimiz deniz ve balık. Değerli öğrenci kardeşlerime bugün denizi balığı anlatıyoruz. Denizlerimizin tükenmeyen madenler olduğunu, denizlerimizin ekmeden biçtiğimiz tarlalar olduğunu, öğrenci kardeşlerimize bugüne anlatıyoruz. Balığın ne kadar değerli olduğunu, kardeşlerimize öğrencilerimize gençlerimize anlatıyoruz. Haftada en az 2 gün balık, ömür boyu sağlık diyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz bu dönem neşeli ve güzel dersler geçirdi. Şimdi tatil zamanı. Öğrenci kardeşlerimize tatillerinde neşeli günler diliyorum. Balık yesinler bol bol" dedi.

Müzeyi çok beğendiğini ifade eden öğrencilerden Veysel Taha, "Gelmeyen arkadaşlarımda mutlaka gelsinler" dedi.

Güney Zengin isimli bir diğer öğrenci ise, "Müze çok güzel bedava olması da çok güzel, çok mutluyum ve heyecanlıyım. Herkesi bekliyoruz. Her zaman balık yerim" diye konuştu.

Meryem Sıdıka Öztürk isimli öğrenci, "Buraya geldiğim için çok mutluyum, ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Okulumuza da çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Etkinlik, İstanbul, Türkiye, Kültür, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler Ara Tatile Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Tanınmış avukat Ali Aydın’ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler Tanınmış avukat Ali Aydın'ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir 3 günlük grev kararı aldılar Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 12:40:41. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler Ara Tatile Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.