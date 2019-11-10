Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Ata'ya olan sevgilerini koreografi ile gösterdiler
Son Dakika Güncel Öğrenciler Ata'ya olan sevgilerini koreografi ile gösterdiler

Öğrenciler Ata'ya olan sevgilerini koreografi ile gösterdiler

7 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 650 lise öğrencisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılında oluşturdukları büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi ile Ata'ya olan sevgilerini gösterdi.

Öğrenciler Ata'ya olan sevgilerini koreografi ile gösterdiler, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 650 lise öğrencisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılında oluşturdukları büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi ile Ata'ya olan sevgilerini gösterdi. Öğrencilerin koreografileri drone ile havadan da görüntülendi.


Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 650 öğrenci, Atatürk'e olan bağlılıklarını ve saygılarını okul bahçesinde oluşturdukları büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi ile gösterdiler. Öğrencilerin oluşturduğu muhteşem koreografi havadan drone ile de görüntülendi. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı. Öğrenciler, etkinliğin sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirttiler. - DENİZLİ

Mustafa Kemal Atatürk, Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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