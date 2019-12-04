Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Çanakkale Şehitliği'ne gidebilmek için hazırladıkları süs eşyasını satıyor
Son Dakika Güncel Öğrenciler Çanakkale Şehitliği'ne gidebilmek için hazırladıkları süs eşyasını satıyor - Son Dakika

Öğrenciler Çanakkale Şehitliği'ne gidebilmek için hazırladıkları süs eşyasını satıyor

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde kırsal mahalledeki okulun öğrencileri, kendilerinin üretip sosyal medya aracılığıyla sattıkları süs eşyasından elde ettikleri gelirle Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etme hayali kuruyor.

Öğrenciler Çanakkale Şehitliği'ne gidebilmek için hazırladıkları süs eşyasını satıyor, System.String[]

Samsun'un Alaçam ilçesinde kırsal mahalledeki okulun öğrencileri, kendilerinin üretip sosyal medya aracılığıyla sattıkları süs eşyasından elde ettikleri gelirle Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etme hayali kuruyor.

İlçe merkezine 23 kilometre mesafede bulunan Karahüseyinli Mahallesi'ndeki Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu öğrencileri, derste işledikleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili konulardan etkilenerek, buraya gezi düzenlemek istedi.

Geziye gereken parayı bulabilmek için neler yapabileceklerini düşünen öğrenciler ve öğretmenler, süs eşyası yaparak sosyal medya üzerinden satma kararı verdi.

Eğitim öğretim yılı başında okul yönetiminin desteğiyle silikon kalıp alınmasının ardından öğrenciler, görsel sanatlar öğretmenlerinin yardımıyla alçıdan biblo bebek ve süs eşyası hazırlamaya başladı.

Yapılan ürünler sosyal medya aracılığıyla satılıp elde edilen gelir Çanakkale gezisinde kullanılmak üzere okul yönetimine teslim ediliyor.

Okul müdürü Bayram Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin her Türk gencinin görmesi gereken yerlerin başında gelen Çanakkale'ye gitme isteğini gerçekleştirebilmek için çalıştıklarına işaret etti.

Bircan, "7 mahalleden taşımalı sistemle okulumuza gelen 145 öğrencimizin Çanakkale'deki şehitliklere gidebilmek için para biriktirmeleri bizleri duygulandırdı. Öğrencilerimizin bu çalışmasına bizler de destek veriyoruz. Çocuklarımızın hayalini gerçekleştirmek için de herkesten destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulda görevli görsel sanatlar öğretmeni Selda Özçelik de gelecek yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi haftasında okuldaki bütün öğrencileri Çanakkale'ye götürmeyi istediklerini söyledi.

Özçelik, "Çocuklar derslerden kalan zamanlarında, bunaldıklarında atölyeye gelip boyama yapıyor. Kimisi kalıp döküyor, kimisi boyama kimisi de süslemelerini yapıyor. Tek amaçları var, Çanakkale'ye gidebilmek, oraları görebilmek." dedi.

Öğrenciler de Çanakkale ruhunu hissedebilmek için bu kente gitmek istediklerini, bu nedenle süs eşyası yaparak satıp gelir elde etmeye çalıştıklarını anlattı.

Çanakkale Şehitliği, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
Hasan Ali Yücel ismini bilemeyen yarışmacılar, izleyiciyi isyan ettirdi Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Bafetimbi Gomis, devrre arasında Galatasaray'a dönüyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:50:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Çanakkale Şehitliği'ne gidebilmek için hazırladıkları süs eşyasını satıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]