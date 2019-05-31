Öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
14 dakika önce
Yozgat Sakarya İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret etti.
Yozgat Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:16 Kaynak: İHA
İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, Alparslan Türkeş
Huzurevini ziyaret etti.
Öğretmenleri Devlet Çukurlu eşliğinde Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret eden öğrenciler, huzurevi sakinleriyle beraber zaman geçirdi. Öğrenciler yaşlıların ellerini öperek sohbet etti, yaşlılar da öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler yanlarında getirdikleri karanfilleri huzurevi sakinlerine takdim etti. Yaşlılar da çiçek ve ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, öğrencilere teşekkürlerini iletti. - YOZGAT
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