Son Dakika Haberleri: Öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
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Öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaret etti

14 dakika önce

Yozgat Sakarya İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret etti.

Öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaret etti, System.String[]
Yozgat Sakarya İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret etti.

Öğretmenleri Devlet Çukurlu eşliğinde Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret eden öğrenciler, huzurevi sakinleriyle beraber zaman geçirdi. Öğrenciler yaşlıların ellerini öperek sohbet etti, yaşlılar da öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler yanlarında getirdikleri karanfilleri huzurevi sakinlerine takdim etti. Yaşlılar da çiçek ve ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, öğrencilere teşekkürlerini iletti. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:16 Kaynak: İHA
Sakarya, Yozgat, Alparslan Türkeş, Yaşam
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