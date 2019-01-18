Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kodlayarak Yarıştılar

Öğrenciler Kodlayarak Yarıştılar

36 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde BozEH (Bozüyük Eğitim Hareketi) kapsamında yapılan "Ortaokullar Arası Scratch Kodlama Yarışmasının" ilk maçı Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Öğrenciler Kodlayarak Yarıştılar, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde BozEH (Bozüyük Eğitim Hareketi) kapsamında yapılan "Ortaokullar Arası Scratch Kodlama Yarışmasının" ilk maçı Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Yarışmada üçer kişilik öğrencilerden oluşan gruplar kendilerine verilen kodlama görevini ekip çalışmasıyla, eğlenerek ve heyecanla en kısa zamanda en kısa kod yazımıyla yapmaya çalıştılar. Yarışma sonunda katılımcı öğrencilere belgeleri, şube müdürleri Ömer Kızılkılıç, Özkan Özgümüş ve Halk Eğitim Müdürü Levent Susam tarafından verildi. Tüm ekipler verilen görevi bitirdi. İkincisi Şubat ayında yapılacak olan yarışmanın her ay tekrarlanacağı belirtildi.

Yarışma ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede, "Öğrencilerimizin 21. yüzyıl eğitimlerine önem vererek bu ve benzeri etkinlikleri her geçen gün arttırmak amacındayız" denildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Yaşam
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