Öğrenciler okulda deterjandan zehirlendi - Son Dakika
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Öğrenciler okulda deterjandan zehirlendi

22.04.2022 00:58
Öğrenciler okulda deterjandan zehirlendi

Adıyaman'da bir öğrenci tarafından okula getirilen ve birbirine karıştırılan deterjanlardan yayılan kokudan zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da bir öğrenci tarafından okula getirilen ve birbirine karıştırılan deterjanlardan yayılan kokudan zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi'nde bulunan ortaokulda bir öğrenci sınıfa temizlik esnasında kullanılan deterjanlardan getirdi. Öğrenci sınıfa getirdiği deterjanları birbirine karıştırdı. Bu sırada yayılan kokulardan zehirlenen Yusuf Y., İnan Y., Yusuf S., Uğur Berdan Ö., Muhammed Yusuf B. ve Ruken Y. için sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 öğrenci, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciler okulda deterjandan zehirlendi - Son Dakika


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