Öğrenciler, sömestr tatiline ayder yayası'nda başladı - Son Dakika
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Öğrenciler, sömestr tatiline ayder yayası'nda başladı

6 saat önce

Öğrenciler, sömestr tatiline Ayder Yayası'nda başladıRİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, karneleri alan öğrenci ve ailelerinin akınına uğradı.

Öğrenciler, sömestr tatiline Ayder Yayası'nda başladı

RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, karneleri alan öğrenci ve ailelerinin akınına uğradı. Öğrenciler, sabah saatlerinde düzenlenen karne töreninin ardından yorucu geçen eğitim öğretim döneminin stresini Ayder Yaylası'nda kar topu oynayıp, kayak yaparak atıyor.

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan gözde turizm merkezi Ayder Yaylası sömestr tatiline giren öğrencileri ağırlamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde karnelerini alan öğrenciler ve aileleri, düzenlenen organizasyonlarla Ayder Yaylası'na geldi. Yorucu geçen bir dönemin stresini atmak isteyen öğrenciler, yaylada kar keyfi yaşadı, muhteşem doğa manzarası eşliğinde kartopu oynayıp, kayak yaptı. 50 santimetre kar kalınlığı oluşan yayla merkezinde, kayak için hazırlanan alanda şambrellerle kayanlar, kimi zaman ufak kazalar atlatsalar da eğlenmekten geri durmadı.

'ÇOK EĞLENİYORUZ'

Çoğunluğu Rize'deki okullardan gelen öğrenciler 'Karnemizi aldık, yorucu bir dönemin stresini atmak için buraya geldik derken, 8'inci sınıf öğrencisi yaren Ebrar Dilmaç 'Karnemizi aldık, önceden planladığımız gibi okulumuzdaki öğrencilerle berber Ayder'e geldik. Çok eğleniyoruz, şambrellerle kayıyoruz, stres atıyoruz' dedi. İlk dönemin yoğun geçtiğini, sınavlarla yorulduklarını anlatan Hazal Duman da "Karnelerimizi aldık ve stres atmak için okulumuz bu etkinliği düzenleyerek bizi Ayder'e getirdi, bu enerjiyle 2'inci döneme başlayacağız? ifadesini kullandı.

KAR İÇİN İSTANBUL'DAN GELDİLER

Ayder'e İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Mevli Köse, her yıl Ayder'e geldiklerini belirterek 'Doğası, sakinliği, manzarası için burayı tercih ediyoruz, çok eğlenerek ayrılıyoruz' diye konuşurken, Dilek Turan da, "1 haftalık tatil için geldik, kar keyfi yaşamak, doğanın huzurunu yaşamak için burdayız, şimdiden çok eğleniyoruz? ifadelerinde bulundu. 15 kişilik bir grupla yaylayı ziyaret eden Yaşar Meydan ise "Stres atamaya geldik, kayıyoruz, kar topu oynuyoruz, çok eğleniyoruz, soğuğu eğlenerek ısıtıyoruz? şeklinde konuştu.

Öğrenciler, sömestr tatiline ayder yayası'nda başladı

Sabah, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:59 Kaynak: DHA
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