Öğrenciler Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerini Tarsus Hayvan Parkı ile buluşturdu. 67 öğrenciden 60'ı hayatlarında ilk defa hayvan parkını gezmenin şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşarken, farklı türlerde birçok hayvanı yakından görme fırsatı buldu.



"60 öğrencinin buraya ilk gelişi"



Ertuğrul Gazi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Turhan, çocukların kendileri dışındaki diğer canlıları da gözlemleme ve tanıma fırsatı bulmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi. Çocuklardan birçoğunun hayatlarında ilk defa Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdiğini belirten Turhan, "Biz buraya 67 öğrenci getirdik, sadece 7'si daha önce buraya gelmiş. Onun dışındaki 60 öğrencinin ilk gelişi. İlk defa burayı görüyorlar. Özellikle aslanları, piton yılanını, kaplanı ve ayıyı görünce büyük bir heyecan yaşadılar. Gerçekten çok heyecanlandıklarını gördük. Bu da mutluluk verici bir şey. Tabii hayatlarında da kalıcı izler oluşturdu" dedi.



"Anlatılamayacak kadar mutluyum"



Öğrencilerden Runiye Yıldız, yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Buraya herkes gelmeli, herkes görmeli. Her insanın hayvanlara karşı sevgisi vardır. Akvaryumdaki balıklar, aslanlar, kaplanlar ve tavşanlar çok güzel. Anlatılamayacak kadar mutluyum. İlk defa geldim ve ilk defa bu hayvanları gördüm" ifadelerini kullandı. - MERSİN