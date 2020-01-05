Öğrenciler Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdi - Son Dakika

Öğrenciler Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerini Tarsus Hayvan Parkı ile buluşturdu.

Öğrenciler Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerini Tarsus Hayvan Parkı ile buluşturdu. 67 öğrenciden 60'ı hayatlarında ilk defa hayvan parkını gezmenin şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşarken, farklı türlerde birçok hayvanı yakından görme fırsatı buldu.


"60 öğrencinin buraya ilk gelişi"


Ertuğrul Gazi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Turhan, çocukların kendileri dışındaki diğer canlıları da gözlemleme ve tanıma fırsatı bulmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi. Çocuklardan birçoğunun hayatlarında ilk defa Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdiğini belirten Turhan, "Biz buraya 67 öğrenci getirdik, sadece 7'si daha önce buraya gelmiş. Onun dışındaki 60 öğrencinin ilk gelişi. İlk defa burayı görüyorlar. Özellikle aslanları, piton yılanını, kaplanı ve ayıyı görünce büyük bir heyecan yaşadılar. Gerçekten çok heyecanlandıklarını gördük. Bu da mutluluk verici bir şey. Tabii hayatlarında da kalıcı izler oluşturdu" dedi.


"Anlatılamayacak kadar mutluyum"


Öğrencilerden Runiye Yıldız, yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Buraya herkes gelmeli, herkes görmeli. Her insanın hayvanlara karşı sevgisi vardır. Akvaryumdaki balıklar, aslanlar, kaplanlar ve tavşanlar çok güzel. Anlatılamayacak kadar mutluyum. İlk defa geldim ve ilk defa bu hayvanları gördüm" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyükçekmece'de otel odasındaki cinayetin detayları ortaya çıktı
İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak 71 yaşındaki Şerif Kunt, Erzurum'a transfer oldu İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistiklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:04 Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
20:03 Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
20:02 Karda dondurma keyfi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
20:02 Sincik'te eğitime kar engeli - Son Dakika
19:55 Onyekuru imzayı attı - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]