ÖĞRENCİLER TATİLİ HALAYLA KUTLADI - Son Dakika
Üye Girişi

ÖĞRENCİLER TATİLİ HALAYLA KUTLADI

10.03.2022 16:40

Tekirdağ'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Saray, Çerkezköy, Çorlu ile Kapaklı ilçelerinde okullardaki eğitime bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Tekirdağ'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Saray, Çerkezköy, Çorlu ile Kapaklı ilçelerinde okullardaki eğitime bugün ve yarın eğitime ara verildi. Çerkezköy'de okulları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'e Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'nde bulunduğu sırada kaymakamlıktan telefonla okulların tatil edildiğinin bildirilince, müdür de haberi okul bahçesinde öğrencilerle paylaştı. Haberi alan öğrenciler, okul bahçesinde oyunlar oynayarak, tatilin sevincini yaşadı. Öğrencilerin eğlendiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ise tatil haberi alınca okul bahçesinde toplanıp halay çekti. Öğrenciler çektikleri halayı cep telefonu ile görüntüledi.

ÖĞRENCİLER TATİLİ HALAYLA KUTLADI
ÖĞRENCİLER TATİLİ HALAYLA KUTLADI
ÖĞRENCİLER TATİLİ HALAYLA KUTLADI

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2) Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2)

Çerkezköy, Tekirdağ, Okul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİLER TATİLİ HALAYLA KUTLADI - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:21 Isparta'da bir tır 7 araca çarptı! Annesini kaybeden adam sinir krizi geçirdi
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:49:41. #1.11#
SON DAKİKA: ÖĞRENCİLER TATİLİ HALAYLA KUTLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement