ÖĞRENCİLER TATİLİ HALAYLA KUTLADI - Son Dakika

Putin ile Zelenski görüşecek mi? Tarihi zirve sonrası Lavrov'a soruldu, yanıtı net oldu

Tekirdağ'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Saray, Çerkezköy, Çorlu ile Kapaklı ilçelerinde okullardaki eğitime bugün ve yarın eğitime ara verildi. Çerkezköy'de okulları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'e Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'nde bulunduğu sırada kaymakamlıktan telefonla okulların tatil edildiğinin bildirilince, müdür de haberi okul bahçesinde öğrencilerle paylaştı. Haberi alan öğrenciler, okul bahçesinde oyunlar oynayarak, tatilin sevincini yaşadı. Öğrencilerin eğlendiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ise tatil haberi alınca okul bahçesinde toplanıp halay çekti. Öğrenciler çektikleri halayı cep telefonu ile görüntüledi.