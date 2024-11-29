Öğrenciler Türk Mutfağının En İyilerini Seçti

(İSTANBUL)- Türk mutfağının en başarılı isim ve mekanları, üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlendi. Ödüller, Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen görkemli bir törenle takdim edildi. Öğrenciler tarafından en beğenilen şef, Refika Birgül oldu.
İstanbul Galata Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen, Türkiye'nin gastronomi dünyasını zenginleştiren şefler, mekanlar ve mutfak profesyonelleri farklı kategorilerde ödüllendirildi.
"Mutfak kültürümüzün ne denli geniş ve özel olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor"
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, Türk mutfağının, yüzyıllar boyunca farklı coğrafyaların ve kültürlerin etkileşimiyle şekillenmiş, benzersiz tatları ve bölgesel çeşitliliğiyle dünya mutfakları arasında özel bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Aydınoğlu, "Türk mutfağının zenginliğini ve eşsiz lezzetlerini temsil eden en başarılı işletme ve isimleri onurlandırmak için bir aradayız. Geçmişin mirasını modern dokunuşlarla buluşturan bu değerli isimler, mutfak kültürümüzün ne denli geniş ve özel olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.
Türk mutfağının çeşitliliğini yansıtan ödüller, şu isim ve mekanlara verildi:
En Beğenilen Şef: Refika Birgül
En Beğenilen Baklavacı: Karaköy Güllüoğlu
En Beğenilen Kuru Fasulyeci: Fasuli Karaköy
En Beğenilen Sütlü Tatlıcı: Sütis
En Beğenilen Pideci: Nizam Pide & Sütlaç
En Beğenilen Mekan Tasarımı: Barnathan Çatısı
En Beğenilen Blogger: Tunahan Ak
En Beğenilen Kahvaltıcı: Boris'in Yeri
En Beğenilen Köfteci: Sultanahmet Köftecisi
En Beğenilen Pastane: Cevizağacı
En Beğenilen Çorbacı: Karaköy Çorba Evi
En Beğenilen Hamburgerci: Salt Fried Chicken
En Beğenilen Esnaf Lokantası: Hünkar Lokantası
En Beğenilen Kebapçı: Kaşıbeyaz Lezzet Grubu
En Beğenilen Sokak Lezzeti: Kızılkayalar
En Beğenilen Balıkçı: Rumeli Hisarı İskele
En Beğenilen Kahveci: Norm Cihangir
En Beğenilen Türk Mutfağı: Kanaat Lokantası
Son Dakika › Güncel › Öğrenciler Türk Mutfağının En İyilerini Seçti - Son Dakika
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