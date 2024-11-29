Öğrenciler Türk Mutfağının En İyilerini Seçti

Güncel

(İSTANBUL)- Türk mutfağının en başarılı isim ve mekanları, üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlendi. Ödüller, Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen görkemli bir törenle takdim edildi. Öğrenciler tarafından en beğenilen şef, Refika Birgül oldu.

İstanbul Galata Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen, Türkiye'nin gastronomi dünyasını zenginleştiren şefler, mekanlar ve mutfak profesyonelleri farklı kategorilerde ödüllendirildi.

"Mutfak kültürümüzün ne denli geniş ve özel olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor"

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, Türk mutfağının, yüzyıllar boyunca farklı coğrafyaların ve kültürlerin etkileşimiyle şekillenmiş, benzersiz tatları ve bölgesel çeşitliliğiyle dünya mutfakları arasında özel bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Aydınoğlu, "Türk mutfağının zenginliğini ve eşsiz lezzetlerini temsil eden en başarılı işletme ve isimleri onurlandırmak için bir aradayız. Geçmişin mirasını modern dokunuşlarla buluşturan bu değerli isimler, mutfak kültürümüzün ne denli geniş ve özel olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

Türk mutfağının çeşitliliğini yansıtan ödüller, şu isim ve mekanlara verildi:

En Beğenilen Şef: Refika Birgül

En Beğenilen Baklavacı: Karaköy Güllüoğlu

En Beğenilen Kuru Fasulyeci: Fasuli Karaköy

En Beğenilen Sütlü Tatlıcı: Sütis

En Beğenilen Pideci: Nizam Pide & Sütlaç

En Beğenilen Mekan Tasarımı: Barnathan Çatısı

En Beğenilen Blogger: Tunahan Ak

En Beğenilen Kahvaltıcı: Boris'in Yeri

En Beğenilen Köfteci: Sultanahmet Köftecisi

En Beğenilen Pastane: Cevizağacı

En Beğenilen Çorbacı: Karaköy Çorba Evi

En Beğenilen Hamburgerci: Salt Fried Chicken

En Beğenilen Esnaf Lokantası: Hünkar Lokantası

En Beğenilen Kebapçı: Kaşıbeyaz Lezzet Grubu

En Beğenilen Sokak Lezzeti: Kızılkayalar

En Beğenilen Balıkçı: Rumeli Hisarı İskele

En Beğenilen Kahveci: Norm Cihangir

En Beğenilen Türk Mutfağı: Kanaat Lokantası