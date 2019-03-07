Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Yöresel Lezzetleri Sınıfta Tanıyor

Öğrenciler Yöresel Lezzetleri Sınıfta Tanıyor

1 saat önce

Sivas'ta Vali Aydın Güçlü İlkokulu'nda Değerler Eğitimi kapsamında düzenlenen yöresel lezzetler etkinliğinde öğrenciler yöresel yemekleri okulda tanıyor.

Öğrenciler Yöresel Lezzetleri Sınıfta Tanıyor, System.String[]
Sivas'ta Vali Aydın Güçlü İlkokulu'nda Değerler Eğitimi kapsamında düzenlenen yöresel lezzetler etkinliğinde öğrenciler yöresel yemekleri okulda tanıyor.

Vali Aydın Güçlü İlkokulu 2-B Sınıf Öğretmeni İlyas Güven, Değerler Eğitimi kapsamında öğrenci velileriyle birlikte okulda Yöresel Lezzetler etkinliği düzenlendi. Annelerin evlerinde Anadolu'nun çeşitli illerine özgü yaptığı yemekler sınıflarda öğrencilere ikram edildi. Yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla yapılan etkinlikle öğrenciler hem sosyalleşiyor hem de paylaşmayı öğreniyor.

Yöresel Lezzetler etkinliği hakkında bilgi veren Sınıf Öğretmeni İlyas Güven, "Vali Aydın Güçlü İlkokulu 2-B sınıfı olarak değerler eğitimi kapsamında 15 günde bir yöresel lezzetler etkinliği yapmaktayız. Daha önceden belirlediğimiz velilerimiz evlerinde yapmış oldukları yemekleri okula getirerek çocuklarımıza ikram etmekteler. Bu etkinliğin temel amacı okul, veli, öğretmen ve öğrenci işbirliği ve uyumunu geliştirerek çocuklarımıza farklı yörelere ait farklı lezzetteki yemekleri tattırmak onlarla tanıştırmak onları sevdirmek ve kültürümüzün miraslarını çocuklarımıza aktarmaktır. Diğer bir yönü ise sınıfımıza paylaşmayı, kaynaşmayı ve dayanışmayı arttırmaktadır." dedi.

Öğrenciler ve veliler ise yöresel lezzetler etkinliğini çok sevdiklerini belirttiler. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

Sivas, Aydın, Güncel
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