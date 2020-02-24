Öğrencilerden çatalca Res'e bilgilenme ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden çatalca Res'e bilgilenme ziyareti - Son Dakika

Öğrencilerden çatalca Res'e bilgilenme ziyareti

7 saat önce

Özel Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, SANKO Holding'in enerji sektöründeki yatırımı Çatalca Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) bilgilenme ziyareti gerçekleştirdi.

Öğrencilerden çatalca Res'e bilgilenme ziyareti, System.String[]

Özel Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, SANKO Holding'in enerji sektöründeki yatırımı Çatalca Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) bilgilenme ziyareti gerçekleştirdi.


İşletme Müdürü Mustafa Öğüt ile görevliler Süleyman Toker, Harun Yüce ve Cenk Sağır, öğrenci ve öğretmenlere eşlik ederek sahanın ve rüzgar enerjisinin tanıtımını yaptı. Öğüt, Çatalca RES'ini 93 MW kurulu gücü ile İstanbul bölgesinde temiz, çevreci, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretimi yaptığını belirterek, "Yenilenebilir kaynaklardan yıllık 150 bin hanenin ihtiyacına yetecek enerji üretiliyor" dedi. - GAZİANTEP

Beylikdüzü, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:49 Kaynak: İHA
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