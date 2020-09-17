Öğrencilerden "geleceğin mesleklerine" yoğun ilgi - Son Dakika

Öğrencilerden "geleceğin mesleklerine" yoğun ilgi

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Turan Şişman, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün birçok yeni meslek alanının ortaya çıkmasına ve mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına yol açtığını bildirdi.

Öğrencilerden

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Turan Şişman, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün birçok yeni meslek alanının ortaya çıkmasına ve mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına yol açtığını bildirdi.

Şişman, AA muhabirine, 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla OSTİM Teknik Üniversitesinde öğrencilerle buluşacak bölümlere ve mesleklerdeki dönüşüme ilişkin bilgi verdi.

MYO olarak geleceğin meslek alanları olan İnsansız Hava Araçları, Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi ve e-Ticaret ve Pazarlama programlarında bu yıl eğitim ve öğretime başlayacaklarını ifade eden Şişman, şöyle konuştu:

"Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm birçok yeni meslek alanlarının ortaya çıkmasına veya mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına neden oldu. İş dünyasının ve teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği bu günlerde, öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği İnsansız Hava Araçları, Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi gibi geleceğin meslekleri, OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda hayat buluyor."

Yeni mesleklere öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Şişman, "Biz, üniversite olarak dünyanın yöneldiği yolda kendinden emin adımlarla ilerleyecek öğrenciler yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"İHA teknikerlerini ve pilotlarını yetişiyoruz"

Şişman, insansız hava araçlarının (İHA) hayatın her alanında yerini almaya başladığına dikkati çekerek, askeri, lojistik, reklam, tarım ve bunun yanında pek çok alanda bu araçların kullanıldığını söyledi.

OSTİM Teknik Üniversitesinde açılan İHA bölümünde öğrencilerin, OSTİMTECH olarak adlandırılan gerçek hayata dayalı uygulamalı öğretim modeliyle yetiştirildiği bilgisini veren Şişman, "İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü programı, Türkiye'nin büyük ihtiyaç duyduğu, geleceğin önemli meslek dallarından biri olan İHA teknikerlerini ve pilotlarını yetiştirmek üzere tasarlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Hibrit teknolojisi programı kuruluşuna zemin hazırlıyoruz"

Çoğalan dünya nüfusuyla kullanılan araç sayısının da giderek arttığını, bu nedenle sera gazı etkisi ve iklim değişikliği gibi sorunların ortaya çıktığını anlatan Şişman, bugünün teknolojisinin verdiği imkanlar ve otomotiv endüstrisinin büyük dönüşümüyle sektörün nitelikli ve rekabete uygun insan kaynağına duyduğu ihtiyacın hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi programının kuruluşuna zemin hazırladığını dile getirdi.

Şişman, söz konusu bölümden mezun olacak öğrencilerin, otomotiv sektöründe hem araç üretiminde hem araç içi elektronik tasarımında hem de akıllı araçlar için Ar-Ge yapan firmalarda tekniker, tasarımcı ve Ar-Ge personeli olarak istihdam edilebilecekleri gibi, öğrenilen bilgilerle yazılım, elektronik, mekatronik ve otomotiv alanlarında herhangi bir Ar-Ge veya üretim sürecinde kolaylıkla çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklarını bildirdi.

"Bilgi ve güvenliği önem kazandı"

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle bu teknolojilerin ham maddesi, girdisi ve çıktısı olan bilgi ve güvenliğinin önem kazandığını belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha fazla bilgi dijital ortamlarda işlenmekte, hizmete sunulmakta, taşınabilmekte ve arşivlenmektedir. OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı'nda verilecek eğitim müfredatı günümüz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilgisayar bilgisinin yanı sıra tüm sektörlere bilişim güvenliği çözümleri geliştirmek ve bilgisayar sistemleri alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek yeni yetenekleri bilişim dünyasına kazandırmak üzere hazırlanmıştır."

"Pratik bilgiye sahip mezunlar vermeyi amaçlıyoruz"

Şişman, dijitalleşen dünyada işletmelerin her geçen gün işlerini daha fazla online ortama taşıdığına dikkati çekerek, e-ticaret ve dijital pazarlamanın her geçen gün daha da önem kazandığını ifade etti.

Sektörün bu konuda dünyada ve Türkiye'de nitelikli insan kaynağına ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Şişman, programın geleceğe yön verecek olan ve geçen yıl eğitim-öğretime başlanılan e-ticaret ve dijital pazarlama konularında yüksek bilgi birikimine ve pratik bilgiye sahip mezunlar vermeyi amaçladığını söyledi.

Şişman, bu doğrultuda Sosyal Medya Yönetimi, Arama Motoru Optimizasyonu ve Görsel İletişim Tasarımı gibi yenilikçi ve sektörün önemsediği derslerin de müfredatlarında yer aldığını sözlerine ekledi.

Araştırma Geliştirme, Üniversite, Ticaret, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilerden 'geleceğin mesleklerine' yoğun ilgi - Son Dakika

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