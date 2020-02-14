Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (2) - Son Dakika

Öğrencilerden iklim değişikliği eylemi (2)
6 saat önce
Eylemden detaylar Öğrencilerin slogan atması LONDRA - Öğrencilerin iklim değişikliği eylemi sırasında parlamento önünde ve Westminster köprüsünde polis eylemci gençlere müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:57 Kaynak: AA
Eylemden detaylar
Öğrencilerin slogan atması
LONDRA - Öğrencilerin iklim değişikliği eylemi sırasında parlamento önünde ve Westminster köprüsünde polis eylemci gençlere müdahale etti.
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