Öğrencilerden Özel Teşekkür

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri hazırladıkları videolu mesajıyla Ünye protokolüne teşekkür etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri hazırladıkları videolu mesajıyla Ünye protokolüne teşekkür etti.



2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle beraber Anadolu Lisesinde karne heyecanı yaşanırken, karnelerini Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu'nun elinden alan öğrenciler daha sonra videolu bir mesaj ile kendilerine teşekkür etti.



İlk defa kaymakam ve emniyet müdürü gibi resmi kurum amirlerinden karne aldığını söyleyen 12. sınıf öğrencileri, "Ünye'de böyle bir şey ilk defa aklımıza geldi. Bizler de 12. sınıflar olarak mülki amirlerimize teşekkür mesajı göndermek istedik" dediler.



Öğrenciler ayrıca Ünye genelinde tatil yapacak arkadaşlarına, "Ünye'de herkese iyi tatiller" mesajı gönderdi. - ORDU

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı

Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum

Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek