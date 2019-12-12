Öğrencilere bilinçli tüketici semineri verildi - Son Dakika
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Öğrencilere bilinçli tüketici semineri verildi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği tarafından, öğrencilere bilinçli tüketim konusunda seminer verildi.

Öğrencilere bilinçli tüketici semineri verildi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği tarafından, öğrencilere bilinçli tüketim konusunda seminer verildi.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın direktifleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği çalışmalarına devam ediyor. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, '6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu' kapsamında öğrencilere tüketim bilincini kazandırmak için Midyat ilçesi Vali Kemal Nehrozoğlu Ortaokulu'nda öğrencilere bilinçli tüketici semineri verdi. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı seminerde, tüketim konusunda toplum olarak bilinçli hareket edilmesi gerektiği, gereksiz alışveriş yapılmaması, alışveriş yaparken alınan ürünün kalitesine, bütçeye uygun olup olmadığına, fiyat etiketine dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler aktarıldı. Seminerlerde, öğrencilere bozuk veya ayıplı bir ürün alındığında ne yapılması gerektiği hakkında da bilgi verildi.


Seminerin ardından öğrencilere, tüketici haklarını anlatan bilinçli tüketici rehberi kitapçığı dağıtıldı. - MARDİN

Zabıta, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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