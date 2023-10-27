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Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1 ölü, 26 yaralı - Son Dakika

Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1 ölü, 26 yaralı

Son Güncelleme: 27.10.2023 11:17

Elazığ'da öğrencileri taşıyan Yurtbaşı Belediyesi'ne ait midibüsün freni patladı. Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp daha sonra parka daldı. Olayda çoğu öğrenci 1'i ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede yaşamını yitirdi.

Elazığ'da fidan dikim etkinliğinden dönen öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı. Midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 aracı biçip parktaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, 1 ağır çoğu öğrenci 27 kişi yaralandı. Ancak hastaneye kaldırılan bir kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FRENİ PATLAYAN MİDİBÜS 2 ARACA ÇARPTI

Olay, Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harput Mahallesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belde Belediyesine ait midibüsün seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ile otomobile çarptı. Hafif ticari aracı bir süre önünde sürükleyen midibüs, bölgede bulunan bir parka girip ağaca çarparak durabildi.

Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1'i ağır, 27 yaralı

ÇOĞU ÖĞRENCİ 26 YARALI

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ağı olmak üzere çoğu öğrenci toplam 27 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Aslan Ülgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölge savaş alanını andırdı.

Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1'i ağır, 27 yaralı

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTILAR

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Bilginoğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yerinden ilk kareler:

Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1'i ağır, 27 yaralı
Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1'i ağır, 27 yaralı
Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1'i ağır, 27 yaralı
Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1'i ağır, 27 yaralı
Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1'i ağır, 27 yaralı
Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1'i ağır, 27 yaralı
Kaynak: İHA

Yurtbaşı, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1 ölü, 26 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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