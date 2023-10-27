Öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptıktan sonra parka daldı: 1 ölü, 26 yaralı

Elazığ'da fidan dikim etkinliğinden dönen öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı. Midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 aracı biçip parktaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, 1 ağır çoğu öğrenci 27 kişi yaralandı. Ancak hastaneye kaldırılan bir kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FRENİ PATLAYAN MİDİBÜS 2 ARACA ÇARPTI

Olay, Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harput Mahallesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belde Belediyesine ait midibüsün seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ile otomobile çarptı. Hafif ticari aracı bir süre önünde sürükleyen midibüs, bölgede bulunan bir parka girip ağaca çarparak durabildi.

ÇOĞU ÖĞRENCİ 26 YARALI

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ağı olmak üzere çoğu öğrenci toplam 27 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Aslan Ülgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölge savaş alanını andırdı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTILAR

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Bilginoğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yerinden ilk kareler: